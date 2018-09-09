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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 سبتمبر, 2018 09:02 ص 09 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:02

صورة الرئيس الصربي الكسندر فوسيتش في قرية غازيفودي في كوسوفو قبل وصوله إليها في 08 ايلول/سبتمبر 2018

أغلق ألبان كوسوفيون كل الطرق المؤدية إلى قرية كان يفترض أن يتوجه إليها صباح الأحد الرئيس الصربي الكسندر فوسيتش الذي يقوم بزيارة لصرب كوسوفو، كما ذكر مصور لوكالة فرانس برس.

وقال المصور في فرانس برس إن الطريق الرئيسية المؤدية من ميتروفيتسا في شمال كوسوفو الى قرية بانيي وهي جيب صربي يبعد 60 كلم جنوب شرق هذه المدينة، قد قُطع في سيربيتسا/سكنديراي.

فقد اجتاح مئات الاشخاص الطريق وأقاموا حاجزا من جذوع الاشجار والسيارات.

وكُتب على لافتات "فوسيتش لن تمر" و"الذين ارتكبوا إبادة ضد مدنيين أبرياء لا يستطيعون المرور".

وأسفر نزاع بين القوات الصربية والاستقلاليين الكوسوفيين (1998-1999) عن اكثر من 13 الف قتيل، بينهم حوالى 10 آلاف من ألبان كوسوفو.

وذكرت شبكة "ار تي أس" الناطقة باسم الدولة الصربية، ان حواجز مماثلة قد أقيمت على جميع الطرق المؤدية الى قرية بانيي.

وكان حوالى 300 من السكان الصرب ينتظرون فيها فوسيتش الذي يقوم بزيارة تستمر يومين الى كوسوفو ليطلع هؤلاء على التقدم الحاصل في الحوار مع سلطات بريشتينا الذي يجرى برعاية الاتحاد الاوروبي.

وكان يفترض ان يزور دارا للحضانة.

وأضافت الشبكة التلفزيونية أن عناصر قدامى من جيش تحرير كوسوفو هم الذين ينظمون قطع الطرق.

ويفترض أن يلقي فوسيتش عند الظهر خطابا في ساحة عامة في الشطر الشمالي من ميتروفيتسا الذي تسكنه اكثرية من الصرب.

وترفض صربيا الاعتراف باستقلال إقليمها الألباني السابق الذي اعلن في 2008 واعترف به اكثر من 110 بلدان منها الولايات المتحدة وثلاثة ارباع دول الاتحاد الاوروبي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب