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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أغسطس, 2018 12:39 م 08 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:39

مهاجرون تم انقاذهم في البحر بانتظار نقلهم في ميناء الجزيرة الخضراء في اسبانيا بتاريخ 1 آب/اغسطس 2018

أبرمت برلين اتفاقا مع مدريد يقضي باستعادة الأخيرة المهاجرين المسجلين لدى السلطات الإسبانية، وفق ما ذكرت ناطقة باسم وزارة الداخلية الألمانية الأربعاء في وقت تسعى ألمانيا للحد من عدد الواصلين إلى أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إليانور بيترمان إنه بموجب الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 11 آب/اغسطس سيكون من الممكن "إعادة (المهاجرين) إلى إسبانيا في غضون 48 ساعة" مضيفة أن مدريد لم تضع أي شروط.

ويشكل الاتفاق جزءا من سلسلة اتفاقات ثنائية تسعى ألمانيا إلى إبرامها مع شركائها في الاتحاد الأوروبي دون انتظار اتفاق أوسع للتكتل ككل.

وتعرضت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إلى ضغوط للحد من عدد الواصلين الجدد بعد تدفق نحو مليون طالب لجوء إلى ألمانيا بين العامين 2015 و2016.

وأفادت برلين في حزيران/يونيو أنه إلى جانب إسبانيا، وافقت اليونان التي تعد كذلك بين دول الوصول الأولى للمهاجرين الذين عبروا المتوسط على اتفاق من هذا النوع.

لكن حكومة إيطاليا الجديدة اليمينية بدت أكثر ترددا في الموافقة على خطوة من هذا القبيل في وقت تركز على تعزيز سيطرتها على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.

وقالت بيترمان إن المحادثات مع كل من أثينا وروما "لم تنته".

من جهته، أكد وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر في مقابلة نشرت الأحد أن المحادثات مع الطرفين الإيطالي واليوناني تجري "في أجواء جيدة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب