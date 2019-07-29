هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يوليو, 2019 12:45 م

شموع وزهور ورسائل تكريمية للضحايا امام مسرح باتاكلان في الذكرى الثانية للاعتداء، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

أعلنت النيابة العامة الألمانية أنها سلّمت السلطات البلجيكية الإثنين مطلوبا بوسنيا يشتبه بتورّطه في اعتداءات باريس 2015.

وقال المتحدّث باسم النيابة العامة في ناومبرغ كلاوس تيفيس لوكالة فرانس برس إن المطلوب البالغ 39 عاما والذي يشتبه في أنه اشترى أسلحة لمنفّذي الاعتداءات قد "تم ترحيله هذا الصباح".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015 نفّذ مسلّحون وانتحاريون من تنظيم الدولة الإسلامية هجمات متزامنة في باريس استهدفت مسرح باتاكلان وملعب ستاد دو فرانس ومقاهي أسفرت عن 130 قتيلا.

وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت الشهر الماضي توقيف المشتبه به ليل 19-20 حزيران/يونيو بناء على مذكرة أوروبية أصدرتها السلطات القضائية البلجيكية.

وهو متّهم بـ"مساعدة منظمة إرهابية مرتبطة باعتداءات إرهابية استهدف أحدها مسرح باتاكلان في باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015".

وقالت السلطات الألمانية إنه مطلوب في تحقيق منفصل يطاول مواطنين بوسنيين بشبهة انتهاك قوانين الحد من الأسلحة الحربية.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يسيطر حينها على مساحات شاسعة في سوريا والعراق، اعتداءات باريس التي يعتقد أنه تم التخطيط لها في بروكسل.

كذلك تبنى التنظيم تفجيرين انتحاريين شهدتهما العاصمة البلجيكية في 22 آذار/مارس 2016 وأسفرا عن مقتل 32 شخصا وجرح المئات.

ويشتبه في أن خلية بروكسل شاركت في تدبير اعتداءات باريس وبروكسل وتنفيذهما.

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