هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2020 07:44 ص

أقر التحالف الحكومي الألماني برئاسة انغيلا ميركل ليل الأربعاء الخميس برنامجا جديدا للمساعدات الاقتصادية بقيمة عشرة مليارات يورو، يتضمن بشكل خاص دعما لتعويض البطالة.

وسيتم رفع تعويض البطالة الجزئية حتى نهاية العام للأشخاص الأكثر تضررا بهذه التدابير، لمواجهة التأثير المتزايد للوباء على أول إقتصاد أوروبي.

وسيتمكن المستفيدون من منح البطالة الجزئية، من الحصول على ما بين 70سبعين و77 بالمئة من راتبهم الصافي إعتبارا من الشهر الرابع للبطالة الجزئية ثم بين ثمانين و87 بالمئة اعتبارا من الشهر السابع، مقابل ستين إلى67 بالمئة حاليا للجميع.

وتعد هذه النسبة أقل من الدول الأوروبية الأخرى، كما في فرنسا على وجه الخصوص حيث تبلغ 84 بالمئة.

كما سيتم تمديد فترة الاستحقاق للأشخاص الذين يعانون من البطالة الكاملة لمدة ثلاثة أشهر هذا العام إذا انتهت مهلتها قريبا.

بعد ثماني ساعات من المفاوضات الصعبة، قرر الشريكان في التحالف الحكومي، الاتحاد الديموقراطي المسيحي المحافظ بقيادة ميركل والحزب الاشتراكي الديموقراطي كذلك إجراء تخفيضات ضريبية إضافية.

وسيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة في قطاع الإطعام، الذي تأثر بشكل خاص بتدابير الاحتواء، حيث أغلقت المطاعم والمقاهي حتى إشعار آخر، وذلك اعتبارا من الأول من تموز/يوليو ولمدة عام واحد من 19 إلى 7 بالمئة.

كما ستقدم الحكومة مساعدات للعائلات من أجل شراء أجهزة كمبيوتر لتمكين الطلاب من الدرس عبر الإنترنت، وسيتلقى أطفال المدارس الأكثر احتياجًا مساعدة بقيمة 150 يورو، نظرًا لإغلاق جزء من المدارس والاستئناف التدريجي للتدريس.

ويضاف برنامج المساعدة الجديد هذا الذي قدر الحزب الاشتراكي الديموقراطي قيمته بعشرة مليارات يورو، إلى برنامج الدعم الكلي للاقتصاد الألماني البالغ حوالي 1100 مليار يورو، والمكون بشكل رئيسي من ضمانات حكومية لقروض للشركات.

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