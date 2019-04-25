هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أبريل, 2019 09:17 ص

"دانت" ألمانيا وفرنسا، الدولتان الراعيتان لعملية السلام في أوكرانيا، قرار موسكو تسهيل آلية منح جوازات سفر روسية لسكان شرق هذا البلد، على ما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية الخميس.

وجاء في البيان "إننا ندين مع فرنسا المرسوم الروسي الذي سيسهل منح الجنسية الروسية للسكان في قسم من شرق أوكرانيا" مشيرا إلى أن هذه المناطق التي تشهد نزاعا بين سلطات كييف وانفصاليين موالين لروسيا "جزء من الأراضي الوطنية الأوكرانية".

وتابع البيان أن "إعلان روسيا يتعارض مع روحية وأهداف اتفاقات مينسك" التي يفترض أن تعيد السلام إلى شرق أوكرانيا.

ورأت برلين وباريس "إنه عكس ما نحن بحاجة ماسة إليه للمساهمة في خفض حدة التصعيد".

أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراءات تسهل منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في أوكرانيا، في إجراء نددت به كييف والرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي الذي دعا إلى تشديد العقوبات على موسكو.

وبموجب هذا المرسوم الذي يدخل حيّز التنفيذ "فوراً"، يسمح إجراء مبسط لسكان منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين، حيث أسفرت الحرب بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية عن نحو 13 ألف قتيل في خمس سنوات، بحيازة جواز سفر روسي "في غضون ثلاثة أشهر" من تقديم طلب.

وبحسب المرسوم، فهذا الإجراء يطبّق فقط على سكان "بعض أجزاء" المنطقتين المذكورتين، بدون مزيد من التفاصيل، لكنه على الأرجح يستهدف سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتياً والتابعتين للمتمردين الموالين لروسيا والخارجتين عن سيطرة أوكرانيا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك