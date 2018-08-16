أميركي يبرر تخريبه نجمة ترامب في هوليود
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عامل يرمم نجمة الرئيس دونالد ترامب في رصيف المشاهير في هوليود بعد تعرضها للتخريب في 25 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
برر أميركي قام بتحطيم نجمة دونالد ترامب في رصيف المشاهير في هوليود بمعول الأربعاء عمله، معتبرا أن ما فعله ليس تخريبا.
وقال أوستن كلاي (24 عاما) لشبكة "ايه بي سي7" بعد مثوله أمام محكمة في لوس انجليس "لا أعتقد شخصيا أنه يمكن تثبيت الاتهامات ضدي لأن ما فعلته هو عمل شرعي وعادل ولا يؤدي سوى إلى انعكاسات إيجابية".
وكان ملاي الذي قد يحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات، قام بكسر النجمة في هذه الجادة الشهيرة في هوليود في 25 تموز/يوليو الماضي. ثم اتصل بالشرطة وقال لهم "نلتقي قريبا" قبل أن يغادر المكان.
وسلم نفسه الى سلطات بيفرلي هيلز في وقت لاحق.
وكانت نجمة ترامب تعرضت للتخريب في تشرين الاول/اكتوبر 2016 قبل أسابيع من انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. وقام رجل يرتدي بزة عامل بتحطيمها بمعول وعصا.
وحكم في حينه على جيمس أوتيس بالقيام بأشغال للمصلحة العامة لمدة عشرين يوما ودفع غرامة قدرها 4400 دولار. ولم يتم توقيفه لكن فرضت عليه مراقبة قضائية لثلاث سنوات.
وخصصت نجمة للملياردير ترامب في 2007 تقديرا لبرنامجه "ذي ابرنتيس". وتعرضت مرارا لتعديات من معارضين له.
وصيف 2016، أقام أحد فناني الشارع جدارا ارتفاعه 15 سنتيمترا حول نجمة ترامب عندما كان الرئيس يعد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب