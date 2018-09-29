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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2018 12:39 م 29 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:39

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يلقي كلمته خلال الجلسة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر 2018 في نيويورك (afp_tickers)