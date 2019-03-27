هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2019 02:14 م

صورة ملتقطة في 25 آذار/مارس 2019 تظهر حيزا من متحف قطر الوطني الجديد في العاصمة الدوحة قبل يومين من افتتاحه الرسمي

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأربعاء خلال افتتاح المتحف الوطني الجديد الاربعاء إن بلاده أصبحت "أقوى" منذ بدء الازمة الدبلوماسية الخليجية قبل نحو عامين .

وألقى الشيخ تميم كلمته خلال افتتاح المتحف الذي بلغت كلفته حوالى 434 مليون دولار، في حفل رسمي حضره مسؤولون خليجيون وغربيون بينهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.

قال الامير "أصبحت قطر أقوى بكثير منذ حزيران/يونيو عام 2017 ومواطنوها والمقيمون فيها يعملون سويا من أجل بناء البلد وتقوية الاقتصاد والحفاظ على كرامة الإنسان والدفاع عن الحقيقة".

كما حضر الحفل افراد من العائلة الملكية البريطانية والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني وكوكبة من المشاهير في عالم الفن والرياضة.

وكان من المقرّر في البداية افتتاح المتحف الوطني في 2016، قبل عام من قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة في حزيران/يونيو 2017، متهمة الإمارة الثريّة بدعم تنظيمات متطرّفة في المنطقة.

وتنفي الدوحة هذا الاتهام، وتقول إن الرياض وأبوظبي تحاولان فرض سياستهما عليها.

من جهتها، قالت الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر ومؤسسة الدوحة للأفلام، لوكالة فرانس برس خلال جولة في المتحف "لم يؤثّر الحصار علينا أبدا".

وتابعت الشيخة المياسة، وهي شقيقة أمير قطر، "نحن فخورون جدّا بهذا الإنجاز، وسعداء، ونرحّب في الواقع بكل الناس لزيارة هذا المتحف، وسنبقيه مفتوحا أمام كل العالم".

ويفتح المتحف أبوابه أمام الزوار اعتبارا من الخميس.

وتبلغ مساحة المتحف الذي بني على شكل وردة الصحراء 52 ألف متر مربع، وقد اختارت السلطات كورنيش الدوحة موقعا له ليكون أول المباني المميزة التي يشاهدها الزوار في طريقهم من المطار إلى وسط العاصمة الخليجية.

ويقول المسؤولون القطريون إنّه يحتفي بالماضي البدوي والحاضر الغني بموارد الطاقة، وخصوصا الغاز.

ورأى المهندس المعماري الفرنسي الشهير جان نوفيل الذي صمّم المتحف "انّه مبنى سيتحول إلى (...) رمز".

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