هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يناير, 2020 08:50 ص

صورة من الأرشيف تظهر رئيس وزراء قطر السابق الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وهو يتحدث خلال منتدى في برمنغهام بتاريخ 28 آذار/مارس 2017

عيّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيسا جديداً للوزراء الثلاثاء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، خلفا للشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وكان رئيس الوزراء الجديد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني يتولى منصب رئيس الديوان الأميري، بحسب موقع الحكومة القطرية.

وسيحل الشيخ خالد كذلك محل سلفه الشيخ عبد الله كوزير للداخلية في التعديل الحكومي، رغم أن جميع المناصب الأساسية في الحكومة لم تتغيّر، بما فيها الدفاع والمالية والطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أمير قطر أصدر أمراً "بتعيين معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء"، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ القرار فور صدوره.

وكان رئيس الوزراء الجديد يعمل في قطاع الغاز وتلقى تعليمه في الولايات المتحدة قبل أن يعمل لدى الشيخ تميم عندما كان الأخير وليًا للعهد، بحسب سيرته الذاتية الرسمية.

ويحظى الشيخ تميم بسلطة مطلقة رغم أنه أعلن عن خطط في تشرين الثاني/نوفمبر لإجراء انتخابات لمجلس الشورى بحلول موعد استضافة قطر لكأس العالم 2022.

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