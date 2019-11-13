هذا المحتوى تم نشره يوم 13 نوفمبر, 2019 12:44 م

زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو امام صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كراكاس في 3 ايلول/سبتمبر 2019

غادر أنصار زعيم المعارضة خوان غوايدو سفارة فنزويلا في البرازيل الاربعاء، وفق ما أفاد أحد المسؤولين، واضعين حدا للمواجهة مع أنصار الرئيس نيكولاس مادورو للسيطرة على المجمع الدبلوماسي.

وأكدت تيريزا بيلاندريا، التي عينها غوايدو سفيرة لفنزويلا لدى البرازيل، في بيان أن أنصار المعارضة خرجوا من السفارة بعد ساعات على بدء المواجهة.

وقالت "لقد أمرنا موظفينا بالانسحاب من السفارة في برازيليا لأنه لا يمكننا ضمان أمنهم الشخصي بالنظر الى العنف الذي يولّده مغتصبة السلطة التابعين لنظام نيكولاس مادورو".

وطوّقت الشرطة العسكرية السفارة الفنزويلية في برازيليا في الوقت الذي كان فيه الرئيس جايير بولسونارو يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ في مقر وزارة الخارجية القريب من السفارة تمهيدا لقمة بريكس.

وقالت بيلاندريا أن فريقهايجري مباحثات مع السلطات البرازيلية من أجل "دخول مقرنا في اقرب وقت ممكن".

وكانت قد لفتت في وقت سابق الى أن موظفي السفارة فتحوا الباب "طوعا" لمسؤولين يعملون معها.

واحتل السفارة الفنزويلية أكثر من عشرة اشخاص من انصار غوايدو، وفق أحد الموظفين ال15 الذين يعيشون داخل المجمّع الدبلوماسي.

وقالت بيلاندريا في بيان أن مسؤولي السفارة فتحوا أبوابها بعد اعترافهم بغوايدو رئيسا.

وجرى سحب اخر سفير عينه مادورو في البرازيل في 2016.

وقالت بيلاندريا ان المسؤولين داخل السفارة "سلموا المقر الدبلوماسي طوعا إلى التمثيل الشرعي المعتمد في البرازيل" في وقت سابق من الاربعاء.

وأضافت "فور دخولنا المقر، سنتمكن من التحقق من أن مجموعة من المسؤولين تعيش المقر الرسمي (...)في وندعو جميع المسؤولين المعتمدين في قنصليات فنزويلا السبع الى اتخاذ القرار نفسه".

من جهته، قال المسؤول في السفارة فريدي ميرغوت الموالي للرئيس مادورو إن "اشخاصا غريبين عن السفارة دخلوا إليها وقاموا بانتهاك أرض فنزويلية".

ووردت تصريحات الدبلوماسي في تسجيل فيديو حصلت عليه وكالة فرانس برس من حزب العمال اليساري البرازيلي الذي يقوده الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

واضاف ميرغوت "نحتاج إلى المساعدة، ونحتاج إلى التفعيل الفوري لجميع الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية".

وهتف انصار الرئيس الفنزويلي "يعيش مادورو".

- "الوضع دقيق" -

دان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا ما وصفه بغزو للسفارة. وقال "نحمل حكومة البرازيل مسؤولية سلامة موظفينا ومنشآتنا".

وذكر باولو بيمنتا، أحد أعضاء حزب العمال، في تسجيل صوتي أرسل إلى فرانس برس عبر الواتس آب "إن الوضع دقيق". وقال إنه كان من بين عشرة برازيليين دخلوا السفارة صباح الأربعاء.

وتدعم حكومة اليميني القومي بولسونارو فعليا خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة في فنزويلا واعترفت به نحو خمسين بلدا.

الا ان الدولتين الكبيرتين في بريكس الصين وروسيا، تدعمان مادورو.

وبولسونارو من أشد المعجبين بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ويشاركه في ازدراء التعددية والإيديولوجية اليسارية.

الا انه يتعرض لضغوط من قطاعات لحوم البقر والزراعة والتعدين القوية في البرازيل للبقاء على علاقات جيدة مع الصين، أكبر شركائها التجاريين.

وستكون قمة بريكس المرة الأولى التي يستضيف فيها بولسونارو تجمّعًا دوليًا كبيرًا منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في كانون الثاني/يناير أن مادورو فاقد للشرعية بعد انتخابات شابتها انتقادات كثيرة اعترفت على إثرها غالبية دول الغرب وأميركا اللاتينية برئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد.

لكن واشنطن لم تنجح بعد نحو عام من تشديد الضغوط الأميركية في إطاحة مادورو الذي يحظى بدعم الجيش الفنزويلي، وروسيا والصين على الرغم من الانهيار الاقتصادي الذي تشهده بلاده.

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