هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2019 10:40 ص

نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو في نيوزيلندا في 18 نيسان/ابريل 2019 لتكريم ضحايا اعتداءات المسجدين في كرايستشرش

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي الأحد إن بلاده لن تخضع "لتهديد" الولايات "فرض عقوبات" عليها بسبب اتفاق بين موسكو وأنقرة ينص على شراء الأخيرة نظام الدفاع الروسي إس-400 المضاد للطائرات والصواريخ.

وأعلن أوكتاي في مقابلة مع قناة "كانال 7" أن "التهديدات الأميركية بالعقوبات تبين أنهم لا يعرفون تركيا. لا أحد يستطيع التعامل مع تركيا باستخدام لهجة التهديد".

وأضاف "القرار حول اس-400 اتخذ. وعندما توقع تركيا اتفاقاً وتعطي كلمة، فهي ستحترم ذلك".

وتقول أنقرة إن من المقرر أن تستلم نظام اس-400 المضاد للطائرات والصواريخ المتطور في حزيران/يونيو أو تموز/يوليو.

لكن الولايات المتحدة تعارض بشدّة حيازة أنقرة هذا النظام، وتخيِّرها بين النظام الروسي ومقاتلات اف-35 الأميركية التي ترغب تركيا شراء مئة منها.

وتخشى الولايات المتحدة من أن التكنولوجيا المستخدمة في نظام اس-400 يمكن أن تستخدم في جمع بيانات تقنية عن الطائرات العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا، ما قد يسمح بوصول روسيا أيضاً إلى تلك البيانات.

وإذا نفذت تركيا اتفاقها مع موسكو، يمكن أن تعاقب بموجب قانون أميركي ينص على فرض عقوبات اقتصادية على أية دولة توقع عقود تسليح مع شركات روسية.

وحذّر وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان الجمعة من أن الولايات المتحدة تحضّر لسحب تركيا من برنامج تصنيع طائرات اف-35 في حال لم تتراجع أنقرة عن شراء نظام اس-400.

وتشارك شركات تركية منذ إطلاق البرنامج في تصنيع طائرات اف-35. وتصنّع تلك الشركات خصوصاً قطعاً لأنظمة الهبوط وأجهزة التحكم من مادة التيتانيوم.

ولم يحدد البنتاغون موعداً لتسليم طائرات اف-35 لتركيا، وعلّق في نيسان/ابريل تسليم معدات أرضية مرتبطة بتشغيل تلك الطائرات.

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