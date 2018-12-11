أنقرة تبحث مع الأمم المتحدة احتمال فتح تحقيق دولي بشأن قتل خاشقجي

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 02:44 م

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في في طوكيو في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء أن تركيا تجري مناقشات مع منظمة الأمم المتحدة حول احتمال فتح تحقيق دولي بشأن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.

وصرّح تشاوش أوغلو"في هذا الموضوع، التقينا مع الأمين العام للأمم المتحدة ونظرائنا ونستمرّ في القيام بذلك".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في أنقرة "على هامش (قمة) مجموعة العشرين (في مطلع كانون الأول/ديسمبر)، عبّرنا مع عدد من نظرائنا خصوصا الكندي، عن إرادة تقديم طلب مشترك".

وقُتل الصحافي جمال خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ينتقد فيها السلطات السعودية، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر على أيدي عناصر سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأكدت أنقرة في البداية أنها لا ترغب في فتح تحقيق دولي وفضلت التعاون المباشر مع السلطات السعودية. لكنها تنتقد بشكل مستمر نقص التعاون من جانب الرياض التي تؤكد أن الجريمة ارتُكبت من دون علمها.

ورفضت السلطات السعودية طلب تركيا تسليمها المشتبه بهم بينهم شخصان قريبان من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تتهمهما أنقرة بأنهما "من بين الذين خططوا" للجريمة.

وأقيل الرجلان وهما النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد العسيري والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، من مهامهما في 20 تشرين الأول/أكتوبر في حين كانت الرياض تتعرض لموجة غضب دولية بعد قتل الصحافي.

وشدد تشاوش أوغلو على أنه "يجب محاكمة هؤلاء المسؤولين بموجب القانون التركي". وسأل "لماذا لا تريدون أن يُحاكم هؤلاء الأشخاص في تركيا؟ هل تخافون من أن يتمّ الكشف عن هوية أولئك الذين أمروا (بتنفيذ) الجريمة؟"

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أن الأمر بقتل خاشقجي صدر من "أعلى المستويات في الحكومة السعودية"، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هو فوق أي شبهة في هذه الجريمة.

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