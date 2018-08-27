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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 01:21 م 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:21

شرطة مكافحة الشغب التركية تعتقل احد المشاركين في تظاهرة "أمهات السبت" في اسطنبول في 25 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)