هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أبريل, 2019 10:35 ص

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أثناء مشاركته في جلسة استثنائية في اسطنبول لمنظمة التعاون الإسلامي في 22 آذار/مارس 2019.

استنكرت تركيا بشدة الأحد "التصريحات غير المسؤولة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي قال إنّه يخطط لضم مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، ورأت في ذلك وعداً طابعه انتخابي قبيل استحقاق حرج.

وكتب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو في تغريدة أنّ "الضفة الغربية أرض فلسطينية تحتلها إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي"، مكدا أن "التصريحات غير المسؤولة لرئيس الوزراء نتانياهو والهادفة إلى حصد بعض الاصوات قبيل الانتخابات التشريعية (...) لن تغيّر شيئا".

وأكد نتانياهو السبت، قبل ثلاثة أيام من استحقاق انتخابي حرج، أنّه يخطط في حال إعادة انتخابه لضمّ مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في تغريدة على تويتر "هل ستُظهر الديموقراطيات الغربية ردود فعل حيال ذلك أم ستواصل الصمت؟ عار عليهم جميعاً!".

وقبل ذلك بوقت قليل، دعا المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك إلى "وضع حد لجنون نتانياهو".

وتُعدُّ المستوطنات القائمة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي ويرى فيها جزء كبير من المجتمع الدولي عقبةً أمام السلام في الشرق الأوسط. ومن شأن ضم هذه المستوطنات إنهاء "حل الولتين".

وتنتقد أنقرة باستمرار السياسة الإسرائيلية برغم التوصل إلى مصالحة بين إسرائيل وتركيا عام 2016 بعد سنوات على أزمة دبلوماسية.

ويتبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونتانياهو انتقادات لاذعة بصورة متكررة، بالأخص في فترة الحملات الانتخابية.

وكان أردوغان وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الشهر الماضي قبيل الانتخابات التركية المحلية، بأنه "طاغية". ومن جانبه، اتهمه نتانياهو ب"الديكتاتور" وبأنه "يملأ السجون بالصحافيين".

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