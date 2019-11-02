هذا المحتوى تم نشره يوم 02 نوفمبر, 2019 01:06 م

مقاتل من قوات سوريا الديموقراطية أمام شاشات مربوطة بكاميرات مراقبة للسجناء المتهمين بالارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية في الحسكة بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2019

أكدت الحكومة التركية السبت أنها ستعيد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين تم اعتقالهم في سوريا إلى بلدانهم الأم، رغم عدم رغبة هذه الدول وخصوصا الأوروبية في استعادتهم.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو "لن نبقيهم لدينا إلى الأبد. لسنا فندقًا لداعش (تنظيم الدولة الإسلامية)".

وأفاد أن تركيا ستبقي مقاتلي التنظيم الذين تم اعتقالهم "لبعض الوقت. بعد ذلك، سنعيدهم إلى بلدانهم".

وأوضح أن بعض دول الاتحاد الأوروبي بينها هولندا وبريطانيا جرّدت بعض المقاتلين من جنسياتهم لمنع أنقرة من إعادتهم.

وقال "وجدوا حلّاً سهلاً. يقولون +جرّدناه من الجنسية باتت المشكلة مشكلتكم الآن+. هذا أمر غير مقبول في نظرنا وغير مسؤول على الإطلاق. ماذا تريدونني أن أفعل بإرهابييكم؟".

ونفذت تركيا الشهر الماضي عملية في شمال شرق سوريا ضد الفصائل الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية" رغم أنها قادت الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية بدعم من حكومات غربية.

وفي إطار العملية، اعتقلت تركيا عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية كانوا اسرى لدى الأكراد.

ويعتقد أن آخرين فرّوا من السجون في إطار الفوضى التي رافقت العملية.

وكثيراً ما تحضّ الحكومة التركية الدول الأوروبية على استعادة مواطنيها الذين انضموا الى تنظيم الدولة الإسلامية، لكّن العديد من الحكومات تماطل في هذه المسألة لدواعٍ أمنية وخشية ردود الفعل الشعبية.

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