هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2019 02:40 م

آليات عسكرية تركية تجري دوريات في المنطقة المنزوعة السلاح في محافظة إدلب في شمال شرق سوريا في 8 مارس/آذار 2019

باشرت تركيا وروسيا الثلاثاء تسيير دوريات منسّقة في مدينة تل رفعت في شمال سوريا التي يسيطر عليها مقاتلون أكراد، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وقالت الوزارة في بيان "لضمان (تطبيق) وقف إطلاق النار في تل رفعت، لضمان الاستقرار وتلافي حصول اعتداءات ضد عناصرنا (...) بدأت القوات المسلحة التركية والروسية دورياتها الأولى المنسقة والمنفصلة".

ومنذ أسبوعين، أعلن عن عقد الطرفين محادثات بشأن تسيير مثل هذه الدوريات.

وتخضع تل رفعت الواقعة في شمال حلب، لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن فيما تعتبرها أنقرة "إرهابية".

ويحصل تبادل إطلاق نار بشكل متكرر بين وحدات حماية الشعب الكردية من جهة ومواقع تابعة للجيش التركي وفصائل سورية معارضة تدعمها أنقرة من جهة أخرى، في منطقة عفرين الواقعة غرب تل رفعت.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قُتل جندي تركي برصاص أطلقته وحدات حماية الشعب الكردية من تل رفعت، بحسب وزارة الدفاع التركية.

وهددت أنقرة مراراً بشنّ هجوم على المنطقة إلا أن موسكو تعارض الأمر.

وينسق البلدان بشكل وثيق بشأن الملف السوري، رغم دعمهما أطرافا متعارضة في النزاع السوري.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، توصلت أنقرة وموسكو مع إيران إلى اتفاق ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها في شمال شرق سوريا، بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً، ما جنّب المنطقة عملية عسكرية واسعة لوّحت دمشق بشنّها.

وفي مطلع الشهر الحالي، أعلنت تركيا بدء تسيير دوريات روسية وتركية في محيط محافظة إدلب.

وأعلنت الرئاسة التركية السبت أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيزور روسيا في الثامن من نيسان/أبريل.

وخلّف النزاع السوري منذ اندلاعه في العام 2011 حصيلة قتلى تخطت 370 ألفاً، من دون أن تنجح كافة الجهود الدولية في التوصل إلى تسوية سياسية.

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