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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 04:53 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:53

تشاوش اوغلو مستقبلا ماس امام البرلمان في انقرة الاربعاء في 5 ايلول/سبتمبر 2018

اعلنت تركيا الأربعاء إنها تحاول منع هجوم يشنه النظام السوري على إدلب ، وذلك قبل يومين من قمة ثلاثية في طهران بين روسيا وايران وتركيا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو "نبذل جهودا مكثفة لمنع الهجمات على إدلب ومنع النظام من انتهاك وقف إطلاق النار".

واضاف خلال مؤتمر صحافي في انقرة مع نظيره الألماني هايكو ماس أن "النظام يريد مهاجمة ادلب والسيطرة عليها وهذا واضح لكن هناك ضامنين للنظام، ايران وروسيا، واتصالاتنا معهما مستمرة".

من جهته، أكد ماس أن برلين أيضا تبذل جهودا لمنع هجوم على إدلب وتجنب "كارثة إنسانية".

وقال إن "تركيا بالتأكيد مستعدة بشكل أفضل من غيرها للتأثير" في هذه القضية.

وسيلتقي الرؤساء التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والايراني حسن روحاني الجمعة لاجراء محادثات حول سوريا في طهران.

والأربعاء، قصف النظام بالمدفعية عدة مناطق في محافظة ادلب غداة غارات روسية اسفرت عن مقتل 13 مدنيا، بينهم ستة أطفال، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتابع تشاوش اوغلو أن "الحل لا يكمن في مهاجمة إدلب من جميع الجهات، لا نعتبر القيام بذلك صحيحا قبل قمة طهران".

وقد أجرى ماس محادثات مع تشاوش اوغلو وأردوغان.

وعلى جدول أعمال المحادثات، العلاقات الثنائية وعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والقضايا الدولية، وفقا لوزارة الخارجية التركية.

وتدهورت العلاقات بين أنقرة وبرلين بشكل ملحوظ بعد محاولة الانقلاب عام 2016 واحتجاز العديد من المواطنين الألمان أو المزدوجي الجنسية في تركيا.

ووفقا لبرلين، هناك سبعة ألمان أو من مزدوجي الجنسية محتجزون حاليا في تركيا لأسباب "سياسية".

لكن منذ مطلع العام الحالي، يبدو أن الحليفين داخل حلف شمال الاطلسي يرغبان في تطبيع العلاقات بينهما.

تمر تركيا حاليا بأزمة دبلوماسية خطيرة مع الولايات المتحدة لها تأثير كبير على اقتصادها، ويبدو أنها تريد تحسين علاقاتها مع حلفائها الأوروبيين.

وفي هذا السياق، أفرجت محكمة تركية عن جنديين يونانيين في آب/اغسطس وعن مدير منظمة العفو الدولية في تركيا، الذي أدى احتجازه إلى توتر مع أوروبا.

ومن المقرر أن يزور اردوغان برلين اواخر ايلول/سبتمبر.

وتم السماح للصحافية والمترجمة الالمانية ميسال تولو التي تحاكم في تركيا بتهمة القيام بأنشطة "إرهابية" ، بالعودة إلى ألمانيا.

والخميس، من المقرر أن يتوجه ماس إلى اسطنبول لحضور افتتاح مدرسة ثانوية ألمانية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب