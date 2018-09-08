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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 سبتمبر, 2018 09:17 م 08 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:17

الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما خلال زيارة الى جوهانسبرغ في 18 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)