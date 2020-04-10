هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2020 04:23 ص

مسعفون في الصليب الأحمر يفحصون حرارة المشاركين في اجتماع لمنظمة اوبك في فيينا، 6 آذار/مارس 2020

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الجمعة أن البلدان المصدرة للخام باستثناء المكسيك تفاهمت على خفض في الإنتاج العالمي في أيار/مايو وحزيران/يونيو، قدره عشرة ملايين برميل يوميا.

وقالت المنظمة في بيان إن الاتفاق الذي ينص أيضا على أن يتراجع الخفض إلى ثمانية ملايين برميل يوميا من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر المقبلين، سيتطلب موافقة مكسيكو ليدخل حيز التنفيذ.

وصدر البيان في أعقاب اجتماع طويل بالدائرة المغلقة بهدف إيجاد حل للانخفاض الكبير في أسعار النفط بسبب تراجع الطلب وحرب أسعار بين السعودية وروسيا.

وتسبب وباء فيروس كورونا المستجد بخلل في السوق حيث كان العرض العالمي كبيرا اساسا وبلغ مستويات غير مسبوقة مع القيود على التنقلات التي فرضت في كل مكان لتجنب انتشار المرض.

وقالت وكالة الأنباء المالية بلومبرغ إن المكسيك وجدت الجهد المطلوب منها مبالغا فيه بالمقارنة مع دول أخرى.

وقال البيان إنه من المقرر عقد اجتماع جديد في العاشر من حزيران/يونيو بالفيديو أيضا "للبت في إجراءات إضافية طالما كان ذلك ضروريا من أجل تحقيق التوازن في السوق".

وينص الاتفاق أيضا على خفض قدره ستة ملايين برميل يوميا بين كانون الثاني/يناير 2021 ونيسان/ابريل 2022.

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