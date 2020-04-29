هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2020 06:24 ص

كشفت دول أوروبية عدة عن خطط تدريجية وقابلة للعودة عنها بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد لكن من دون المخاطرة بموجة جديدة من وباء كوفيد-19 الذي لا يزال يضرب العالم صحياً واقتصادياً.

في الأثناء، أعلنت الصين، مهد الوباء، الأربعاء أن الدورة السنوية للبرلمان التي تحمل أهمية كبرى في النظام الشيوعي، ستفتتح في 22 أيار/مايو.

ويفترض أن يكون الحدث الذي يجمع نحو ثلاثة آلاف نائب في قصر الشعب في بكين، مناسبة لإعلان الرئيس شي جينبينغ انتصار بلاده على فيروس كورونا المستجد.

والوباء الذي انطلق من منطقة في وسط الصين في كانون الأول/ديسمبر، أصاب حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من 215 ألفاً، رغم تدابير الحجر المفروضة على أكثر من نصف سكان الكوكب.

- "التعايش مع الفيروس" -

في أوروبا، دفعت الحاجة إلى الحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية دولاً عديدة إلى طرح خطط تدريجية وقابلة للعكس لإعادة تنشيط الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي.

لكن السماح للأطفال من جديد بالخروج كما في إسبانيا، والعودة إلى المدرسة كما في فرنسا يثير مخاوف.

وتسعى السلطات البريطانية في الأثناء إلى معرفة ما إذا كان هناك من رابط بين الوباء ومرض خطير أصاب حتى الآن عدد قليل من الأطفال، كما أكد الثلاثاء وزير الصحة مات هانكوك.

ويشبه هذا المرض متلازمة "كاوازاكي" التي تصيب الأوعية الدموية عند الأطفال الصغار والتي لا تزال أسبابها غير محددة. ورصدت نحو 20 إصابة غير مؤكدة بعد بهذا المرض في المنطقة الباريسية ، وفق ما أعلن صحيفة "لا ديبيش دو ميدي المحلية".

في فرنسا، قدم رئيس الوزراء ادوار فيليب الثلاثاء خارطة طريق لإعادة تشغيل البلاد تدريجيا اعتبارا من 11 أيار/مايو، محذراً من أن "علينا التعايش مع الفيروس".

وتشمل هذه الخطة إجراء فحوص واسعة وإعادة فتح المدارس تدريجيا وإعادة فتح المحلات التجارية (لكن بدون المقاهي والمطاعم) وفرض ارتداء أقنعة واقية في وسائل النقل العام.

لكن رئيس الوزراء الفرنسي أكد أيضاً أنه "ما لم تكن المؤشرات متوافرة، لن نبدأ الخروج من العزل في 11 أيار/مايو".

في ألمانيا، أصبح ارتداء القناع الواقي إلزاميا اعتبارا من الأربعاء في برلين في المحلات التجارية، بعد فرضها مسبقاً وضع كمامات في وسائل النقل العام.

غير أن السلطات الألمانية دعت السكان إلى التزام الحذر في مواجهة الوباء، فللمرة الأولى منذ منتصف نيسان/ابريل، ارتفع معدل نقل العدوى من جديد إلى 1,0 والذي يعني أن كل مريض ينقل العدوى إلى شخص واحد آخر.

- ترتيبات حازمة -

في إسبانيا حيث سمح للأطفال الخروج من جديد اعتباراً من الأحد، تقضي خارطة الطريق التي أقرتها الحكومة برفع العزل اعتبارا من 9 أيار/مايو على "مراحل" تستمر حتى "أواخر حزيران/يونيو"، استناداً إلى مسار تطور الوباء. لكن المدارس تبقى مغلقة حتى أيلول/سبتمبر.

لن تفتح المدارس في إيطاليا أيضاً قبل أيلول/سبتمبر. وتفرض إيطاليا، البلد الأكثر تضرراً في أوروبا من الوباء، ترتيبات حازمة لبدء الخروج من العزل اعتباراً من 4 أيار/مايو، فالتجمعات ستبقى ممنوعة، والتنقل بين المناطق كذلك، وسيكون ارتداء القناع إلزامياً في وسائل النقل العام.

وأطلقت دول أوروبية أخرى أيضاً عملية رفع تدريجية للقيود، مع فتح بعض المتاجر في حين أعلنت الإمارات فتح أبواب مركز دبي التجاري، الأكبر في العالم، اعتباراً من الثلاثاء. ويستقبل العاملون في المركز التجاري الزبائن بابتسامة، لكن يقومون بقياس حرارتهم قبل دخولهم لهذا المركز التجاري الأكثر اكتظاظاً في العالم.

- خسائر كبيرة في قطاع النقل الجوي -

تتراكم خسائر شركات الطيران وفق نتائجها الفصلية، وآخرها حتى الآن شركة "ايرباص" التي كشفت عن خسارة صافية بقيمة 481 مليون دولار.

قد تقضي الأزمة الصحية على إنتاج طائرة "ايرباص أي 380"، التي تعد رمز التطور في صناعة النقل الجوي، لكن تعتبرها شركات الطيران، التي تواجه صعوبات عديدة حالياً، غير مربحة.

وأعلنت شركات طيران عديدة حتى الآن عن إلغائها عدداً من الوظائف، حيث ستسرح الخطوط الجوية البريطانية 12 ألف شخص، والاسكندنافية 5 آلاف شخص، والإيسلندية ألفين.

ويتوقع أن تحتاج حركة النقل الجوي إلى عامين أو ثلاثة لتستعيد المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة، وفق ما أعلن المدير التنفيذي لشركة بوينغ ديفيد كالهون.

وبعد نمو متواصل لعشر سنوات، ستشهد الولايات المتحدة في عام 2020 ركوداً غير مسبوق. يتوقع المحللون تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 4,3% في الفصل الأول والذي سيسكف عن قيمته في وقت لاحق الأربعاء. ويمكن للنمو أن يتدهور بنسبة 11,8% في الفصل الثاني، فيما سجل 26 مليون شخص خلال خمسة أسابيع في البلاد بأنهم عاطلون عن العمل، وهو معدل لم يسبق له مثيل.

- انفجار اجتماعي -

تخطت الولايات المتحدة عتبة المليون إصابة بكوفيد-19، فيما بلغ عدد الوفيات حتى الآن 58 ألفا و351، وهو رقم يفوق عدد العسكريين الأميركيين الذين قتلوا في حرب فيتنام.

في لبنان، اندلعت مواجهات جديدة الثلاثاء في مدينة طرابلس بين الجيش ومتظاهرين كانوا ينددون بارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الليرة المحلية أمام الدولار.

وأوضح خالد (41 عاما) لفرانس برس أنه شارك في التظاهرة بعدما خسر عمله في بيع قطع تبديل السيارات ولم يعد قادراً على تأمين حاجات أولاده الثلاثة. وقال "نزلت لأرفع صوتي ضد الجوع والفقر والغلاء والظلم.. لأطالب بأبسط حقوقنا المعيشية"، منتقداً العنف الذي مارسته القوى الأمنية بحق المتظاهرين.

وحذر الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي سامي نادر في تصريح لفرانس برس، من أن البلاد "مقبلة على انفجار اجتماعي لا محالة، مع خسارة الليرة نحو مئتين في المئة من قيمتها، وانحسار القدرة الشرائية للمواطنين" مبدياً خشيته من "سقوط حر من دون أي كابح أو مظلة".

بورس-افس/لو/ اا

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