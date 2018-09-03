أوكرانيا تبدأ مناورات عسكرية مشتركة مع الحلف الأطلسي
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شعار حلف شمال الأطلسي في مقر الحلف في بروكسل(afp_tickers)
بدأت أوكرانيا الإثنين مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة وعدد من دول حلف شمال الاطلسي فيما يتصاعد التوتر مع روسيا على خلفية التمرد المدعوم من الكرملين في شرق البلاد.
وتجري المناورات العسكرية السنوية باسم "رابيد ترايدنت" في قرية ستاريتشي بغرب اوكرانيا وتستمر حتى 15 أيلول/سبتمبر بمشاركة 2200 جندي من 14 دولة.
وقالت السفيرة الأميركية لدى اوكرانيا ماري يوفانوفيتش في مراسم بدء المناورات إن المشاركين "متضامنون مع اوكرانيا، من أجل أمن أوكرانيا وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضي اوكرانيا".
وبدأت المناورات قبل أسبوع من إجراء روسيا أكبر تمارين عسكرية لها منذ الحرب الباردة، في شرق البلاد بمشاركة الصين ومنغوليا.
وقال تاراس غرن، المتحدث باسم المناورات الأوكرانية لوكالة فرانس برس إن 350 قطعة عسكرية ستستخدم في التدريبات.
وأضاف أن مئات الجنود الأميركيين يقومون بتدريب الجنود الأوكرانيين منذ 2015 لدعمهم في معاركهم ضد المتمردين المدعومين من روسيا في شرق البلاد الذي يشهد نزاعا.
وأعلن الجيش الأوكراني الإثنين أن ثمانية عسكريين أصيبوا بجروح في الساعات ال24 الماضية خلال اشتباكات مع المتمردين، رغم وقف لإطلاق النار بدأ تطبيقه الاسبوع الماضي.
وقتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ اندلاع التمرد في منطقتي دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا في نيسان/ابريل 2014 عقب ضم روسيا للقرم من أوكرانيا.
وتتهم اوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بارسال جنود وأسلحة عبر الحدود.
لكن موسكو تنفي الاتهامات رغم أدلة على ضلوعها في القتال وتأييدها السياسي علنا للمتمردين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب