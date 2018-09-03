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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 11:49 ص 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:49

شعار حلف شمال الأطلسي في مقر الحلف في بروكسل (afp_tickers)