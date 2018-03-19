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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 01:03 م 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 13:03

صورة ارشيفية التقطت بتاريخ 29 ايلول/سبتمبر 2017 تظهر المستشار الالماني السابق غرهارد شرودر يتحدث في سان بطرسبورغ بروسيا

دعا وزير الخارجية الاوكراني بافلو كليمكين في مقابلة نشرت الاثنين الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات على المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر على خلفية دعمه العلني للحكومة الروسية.

وقال الوزير الأوكراني لصحيفة "بيلد" الألمانية إن فرض "عقوبات على الأشخاص الذين يدعمون مشاريع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في الخارج أمر مهم".

وأضاف أن "غيرهارد شرودر يعد أهم جهة ضغط داعمة لبوتين في العالم. يجب أن يتم النظر في مسألة إن كان بإمكان الاتحاد الأوروبي التحرك" في هذا السياق.

وتأتي تصريحات كليمكين بعدما صدرت دعوة مشابهة من صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة.

وبعد أسابيع من مغادرته منصبه كمستشار ألمانيا في 2005، ترأس شرودر الصديق المقرب لبوتين لجنة المساهمين المشرفة في مجموعة "نورستريم" التي توصل الغاز إلى ألمانيا عبر خط غاز يعبر بحر البلطيق والتي تملك الجزء الأكبر منها مجموعة غازبروم الروسية.

وفي آب/اغسطس الماضي، أثار شرودر انتقادات كذلك لقبوله وظيفة في مجلس إدارة مجموعة "روسنفت" الروسية العملاقة للنفط والخاضعة لعقوبات غربية على خلفية دور موسكو في النزاع باوكرانيا، مقابل راتب سنوي قدره 500 ألف دولار.

وقالت المستشارة الألمانية التي خلفته انغيلا ميركل آنذاك "لا أعتقد أن ما يقوم به شرودر مقبول"، حيث ضمت صوتها بذلك إلى الأصوات المنتقدة للاشتراكي الديموقراطي (يسار وسط) الذي بقي في منصبه من العام 1998 إلى أن هزمته ميركل في 2005.

ومدد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي العقوبات المفروضة على روسيا ومسؤولين أوكرانيين على خلفية تورطهم المحتمل بالنزاع في شرق أوكرانيا ستة أشهر إضافية.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 حيث دعمت متمردين يتحدثون الروسية في شرق الدولة السوفياتية السابقة بعدما أطاحت انتفاضة مدعومة من الغرب بالنظام الموالي للكرملين في كييف.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب