أوكيناوا اليابانية تختار حاكما جديدا في تصويت حاسم لمشروع بناء قاعدة أميركية جديدة
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صورة نشرتها الوكالة اليابانية جيجي برس لامرأة تدلي بصوتها في أوراسو لانتخاب حاكم جديد لأوكيناوا في 30 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
يختار سكان أوكيناوا الأحد حاكما جديدا في اقتراع حاسم لمصير الوجود العسكري الأميركي في هذه الجزيرة اليابانية الاستراتيجية.
وتشير الاستطلاعات الأخيرة إلى منافسة حامية بين مرشحين موقفهما متناقض إزاء بناء قاعدة عسكرية أميركية جديدة في الجزيرة.
ويحظى المرشح أتوشي ساكيما البالغ 54 عاما بدعم الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي، والذي يطالب سلطات أوكيناوا بالموافقة على بناء قاعدة جوية جديدة فيها.
أما منافسه ديني تاماكي فهو نجل عنصر في مشاة البحرية الأميركية ونائب معارض خاض حملة شرسة ضد مشروع بناء القاعدة.
وتأتي الانتخابات بعد وفاة الحاكم تاكيشي أوناغا الشهر الماضي. وكان أوناغا حصد تأييدا شعبيا واسعا لمعارضته مشروع نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأميركية من منطقة مأهولة إلى منطقة قليلة السكان في جزيرة أوكيناوا.
وكان أوناغا الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان، طالب بتوزيع أعباء استقبال القواعد العسكرية الأميركية بالتساوي بين المناطق اليابانية.
وتشكل جزيرة أوكيناوا ما نسبته أقل من واحد بالمئة من مساحة اليابان، لكنها تستقبل نحو 28 ألف جندي أميركي، أي أكثر من نصف الجنود الأميركيين المنتشرين في البلاد والبالغ عددهم نحو 47 ألفا.
ولطالما أثار الضجيج والحوادث والجرائم غضب سكان أوكيناوا، وقد رفضت البلديات في بقية أنحاء البلاد تقاسم هذا العبء مع أبناء الجزيرة.
وسعى أوناغا لإعاقة مشروع استملاك أراض لبناء القاعدة في جزيرته، وقد شهدت القضية شكاوى متبادلة بينه وبين الحكومة الوطنية لتسوية هذه المسألة.
وأصدرت المحكمة العليا قرارا في مصلحة الحكومة.
لكن سلسلة استطلاعات أظهرت أن غالبية سكان أوكيناوا تعارض مشروع الحكومة بناء القاعدة في جزيرتهم.
وأدلى كثر باصواتهم باكرا بسبب الإعصار "ترامي" الذي ضرب الجزيرة السبت متسببا بأضرار بسيطة وبإصابات طفيفة، ومن المتوقع أن يواصل الأحد مساره نحو بقية جزر الأرخبيل.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب