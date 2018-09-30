محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 12:26 م 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:26

صورة نشرتها الوكالة اليابانية جيجي برس لامرأة تدلي بصوتها في أوراسو لانتخاب حاكم جديد لأوكيناوا في 30 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)