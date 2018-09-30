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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 12:26 م 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:26

صورة نشرتها الوكالة اليابانية جيجي برس لامرأة تدلي بصوتها في أوراسو لانتخاب حاكم جديد لأوكيناوا في 30 أيلول/سبتمبر 2018

فاز مرشح يعارض بناء قاعدة عسكرية أميركية جديدة في جزيرة أوكيناوا اليابانية بانتخابات حاكم هذه الجزيرة الاستراتيجية، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأحد.

وأعلنت الإذاعة الوطنية "ان اتش كي" وصحيفة اساهي شيمبون أن المرشح ديني تاماكي فاز في انتخابات الاحد، في ضربة قوية لرئيس الوزراء شينزو آبي الذي دعم حزبه الليبرالي الديموقراطي الحاكم مرشحا أخر.

والحاكم الجديد تاماكي نجل عنصر في مشاة البحرية الأميركية ونائب معارض، خاض حملة شرسة ضد مشروع أميركي-ياباني لنقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأميركية من منطقة مأهولة إلى منطقة قليلة السكان في جزيرة أوكيناوا. وقد تعهد بمواصلة مواجهة هذا المشروع خلال حملته الانتخابية.

ودعم الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم بزعامة آبي المرشح أتوشي ساكيما البالغ 54 عاما الذي ركّز حملته الانتخابية على القضايا الاقتصادية ولم يدل برأيه في مسألة نقل القاعدة للجزيرة.

وضغط الحزب الحاكم مرارا على السلطات في جزيرة أوكيناوا للموافقة على بناء القاعدة الجوية الجديدة فيها. لكن المعارضين يقولون إن الجزيرة لديها ما يكفي من المرافق العسكرية الأميركية، وإن القاعدة الجديدة يجب أن تقام خارج الجزيرة تماما.

وتأتي الانتخابات بعد وفاة الحاكم تاكيشي أوناغا الشهر الماضي. وكان أوناغا حصد تأييدا شعبيا واسعا لمعارضته مشروع نقل القاعدة.

وكان أوناغا الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان، طالب بتوزيع أعباء استقبال القواعد العسكرية الأميركية بالتساوي بين المناطق اليابانية.

وتشكل جزيرة أوكيناوا ما نسبته أقل من واحد بالمئة من مساحة اليابان، لكنها تستقبل نحو 28 ألف جندي أميركي، أي أكثر من نصف الجنود الأميركيين المنتشرين في البلاد والبالغ عددهم نحو 47 ألفا.

ولطالما أثار الضجيج والحوادث والجرائم غضب سكان أوكيناوا، وقد رفضت البلديات في بقية أنحاء البلاد تقاسم هذا العبء مع أبناء الجزيرة.

وسعى أوناغا لعرقلة مشروع استملاك أراض لبناء القاعدة في جزيرته، وقد شهدت القضية شكاوى متبادلة بينه وبين الحكومة الوطنية لتسوية هذه المسألة.

وأصدرت المحكمة العليا قرارا جاء لمصلحة الحكومة. لكن سلسلة استطلاعات أظهرت أن غالبية سكان أوكيناوا يعارضون مشروع الحكومة بناء القاعدة في جزيرتهم.

وأدلى كثر باصواتهم باكرا بسبب الإعصار "ترامي" الذي ضرب الجزيرة السبت متسببا بأضرار بسيطة وبإصابات طفيفة، ومن المتوقع أن يواصل الأحد مساره نحو بقية جزر الأرخبيل.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب