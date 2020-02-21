هذا المحتوى تم نشره يوم 21 فبراير, 2020 11:06 ص

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يصل إلى خيمة مخصصة لفحص المرضى الذين كانوا على تماس مع فيروس كورونا في رامات غان بالقرب من تل أبيب في 19 شباط/فبراير 2020

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية أنها سجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى امرأة وصلت صباح الجمعة إلى إسرائيل وكانت على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برينسس" التي فرض عليها حجر صحي في اليابان منذ مطلع

وقالت السلطات الإسرائيلية في بيان "بعد إجراء الفحوصات في المختبر المركزي بوزارة الصحة على الركاب العائدين من على متن السفينة من اليابان أظهرت النتائج إصابة مؤكدة بالفيروس لإحدى العائدات".

واضافت أن "باقي الركاب كانت نتائج فحوصاتهم سلبية".

ووصل فجر الجمعة أحد عشر اسرائيليا كانوا على متن السفينة تم اخضاعهم للحجر الصحي في وحدة خاصة أقيمت في مستشفى شيبا بتل هاشومير بالقرب من مدينة تل ابيب لمدة اسبوعين.

وما زال أربعة اسرائيليين مصابين بالمرض الذين كانوا على متن السفينة، في اليابان.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت سابق ان اسرائيل تستعد لمواجهة إصابات بفيروس كورونا المستجد، معتبرا انه "لا يمكن تجنبها" مع انتشار المرض في أنحاء العالم.

وقال في بيان "هدفنا الأول هو تأجيل وصول الفيروس الى اسرائيل لأن وصوله امر لا يمكن تجنبه". و بعد ذلك سنحدد ونعالج ونعزل ونتعامل مع المصابين".

ومنعت السلطات الاسرائيلية جميع الرحلات الجوية الاتية من الصين وترفض ادخال الاجانب الذي زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين.

وطلبت من الاسرائيليين الذين زاروا ذلك البلد البقاء في منازلهم لمدة 14 يوما رغم عدم ظهور أي اعراض للفيروس عليهم.

وذكر مكتب نتانياهو أن "رئيس الوزراء اوعز للمعهد البيولوجي في اسرائيل بالعمل على انتاج لقاح ضد الفيروس وانشاء شبكة تطعيم في اسرائيل.

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