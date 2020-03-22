هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2020 06:35 م

عُقدت الأحد عبر الفيديو أول جلسة مباحثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بشأن تبادل الأسرى والسجناء، وفق ما أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد.

وقال خليل زاد في تغريدة "اليوم سهّلت الولايات المتحدة وقطر إجراء مباحثات تقنية بين الحكومة الأفغانية وطالبان حول إطلاق السجناء، من خلال مؤتمر عبر الفيديو".

وينص الاتفاق الذي أبرمته واشنطن مع طالبان على تبادل الأسرى والسجناء، لكن هذا البند لم يطبّق إلى حد الآن.

والأربعاء قال خليل زاد إن تبادل السجناء بات أمرا "ملحّا" بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، ويجب أن يتم "في أقرب وقت ممكن".

وينصّ الاتفاق بين واشنطن وطالبان على انسحاب القوات الاميركية من أفغانستان مقابل تعهّد الحركة بنبذ أي عمل إرهابي والدخول في مفاوضات مع حكومة كابول، وهو ما كانت الحركة ترفضه.

في المقابل كان الرئيس الأفغاني أشرف غني يعترض على أحد البنود الرئيسية في الاتفاق بين الأميركيين والمتمردين وهو الافراج عن نحو خمسة آلاف سجين من حركة طالبان مقابل ألف عنصر تقريبا من القوات الأفغانية.

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