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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 02:03 م 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:03

ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الاثيوبية يغنون ويرقصون فرحا في الثامن عشر من تموز/يوليو 2018 فرحين بقيام اول رحلة بين البلدين اثر توقف تواصل لنحو عقدين (afp_tickers)