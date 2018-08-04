أول رحلة لخطوط طيران اريتريا الى اثيوبيا
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ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الاثيوبية يغنون ويرقصون فرحا في الثامن عشر من تموز/يوليو 2018 فرحين بقيام اول رحلة بين البلدين اثر توقف تواصل لنحو عقدين(afp_tickers)
اعلنت الحكومة الاريترية ان شركة الطيران الجوية الاريترية قامت السبت بأول رحلة تجارية الى اثيوبيا، في خطوة جديدة نحو مزيد من الانفتاح بين البلدين.
وقال وزير الاعلام الاريتري يمان غبرمسكل في تغريدة ان "الخطوط الجوية الاريترية باشرت القيام برحلات منتظمة اليوم الى اديس ابابا".
وانطلقت الرحلة من اسمرة على متنها وزير النقل والسياحة الاريتري وحطت في مطار بول الدولي في اديس ابابا، حيث كان عدد من كبار المسؤولين الاثيوبيين في استقبالها.
وكانت الرحلات الجوية بين اريتريا واثيوبيا توقفت مطلع النزاع العسكري بين البلدين الذي استمر من 1998 الى 2000 واوقع نحو ثمانين الف قتيل.
وتمكن البلدان خلال الاسابيع القليلة الماضية من تحقيق تقارب كبير ووقعا في التاسع من تموز/يوليو الماضي اعلانا مشتركا وضع حدا لعقدين من حالة الحرب بينهما.
وهكذا، أعيدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وقامت شركة الخطوط الجوية الاثيوبية بأول رحلة الى اسمرة في الثامن عشر من تموز/يوليو الماضي.
ولا تملك الخطوط الجوية الاريترية سوى طائرة واحدة مستأجرة من نوع بوينغ 737.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب