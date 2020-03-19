هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2020 08:10 ص

أعلنت السلطات الروسية الخميس عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لأمرأة مسنة في ال79 من أصل 147 إصابة سجلت في البلاد فيما أكد رئيس الوزراء من جهته أنه لا داعي "للهلع".

وقال مركز إدارة وباء كورونا المستجد في العاصمة الروسية على تلغرام "المريضة المسنة توفيت في مستشفى (بموسكو) للامراض المعدية وكانت تعاني من عدة أمراض مزمنة".

وأضاف البيان أن المرأة التي نقلت إلى المستشفى في 13 آذار/مارس كانت تعاني من السكري وارتفاع الضغط.

وخلال اجتماع حكومي نقل مباشرة أوصى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الروس ب"الحد من اتصالاتهم".

وأضاف "بدأ كثيرون الآن بالتحقق من جدية الوضع لكن لا سبب للهلع".

ووعد رئيس الوزراء بتأجيل دفع الضرائب للقطاعات التي تأثرت بتباطؤ الاقتصاد بسبب كوفيد-19 وانشاء "ممرات" لتسليم السلع الأساسية.

وأكد "لدينا في روسيا مواد غذائية كافية" مضيفا أن السلطات ستفعل "كل شيء لكي لا تفرغ المتاجر من البضائع" في حين نشرت صور لمتاجر فارغة من السلع في الأيام الأخيرة في روسيا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومطلع الأسبوع أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوباء "تحت السيطرة" لكن جمود السلطات في إدارة الأزمة يثير ريبة العديد من الروس.

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