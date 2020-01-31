هذا المحتوى تم نشره يوم 31 يناير, 2020 09:00 م

اتّخذت الولايات المتحدة الجمعة إجراءات استثنائية للتصدّي لفيروس كورونا المستجدّ تشمل منع الأجانب من دخول أراضيها إذا ما كانوا قد زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين وفرض حجر صحّي مدة تصل إلى 14 يوماً على المواطنين الأميركيين العائدين من مقاطعة هوبي، بؤرة الفيروس.

وقال وزير الصحة أليكس عازار خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إنّه اعتباراً من الساعة العاشرة من ليل الأحد بتوقيت غرينيتش سيمنع على كل مواطن أجنبي كان في الصين خلال الأيام الـ14 الماضية من دخول الولايات المتحدة.

وأضاف أنّ الأميركيين الذين كانوا في مقاطعة هوبي، سيفرض عليهم حال عودتهم إلى الولايات المتحدة حجر صحّي في مبان خاصة مدة تصل إلى 14 يوماً، فيما سيُطلب من الأميركيين الذين كانوا في مقاطعات صينية أخرى أن يفرضوا على أنفسهم "حجراً صحياً من تلقاء أنفسهم" مع إخضاعهم لرقابة السلطات الصحيّة.

وأوضح الوزير أنّ أفراد الأسرة المباشرين وكذلك الأجانب المقيمين بصورة دائمة في الولايات المتحدة (حملة الغرين كارد) سيعاملون بالطريقة نفسها التي يُعامَل بها المواطنون الأميركيون. وقال "هذه إجراءات وقائية، الخطر ضئيل في الولايات المتحدة".

وستُحوَّل كل الرحلات الآتية من الصين إلى سبع مطارات أميركية هي "نيويورك جي إف كي" وشيكاغو وسان فرانسيسكو وسياتل وهونولولو ولوس أنجليس.

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