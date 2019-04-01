هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2019 02:55 ص

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي في كاراكاس في 11 آذار/مارس 2019

أعلنت الحكومة الفنزويلية الأحد عن إجراءات جذرية للتصدّي لأزمة الانقطاعات المتكرّرة في التيار الكهربائي التي شلّت البلاد منذ مطلع آذار/مارس وأدّت لتظاهرات احتجاجية جديدة.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو إنّ حكومته ستطبّق خطة لتقنين الكهرباء لمدة 30 يومًا، في حين قرّرت السلطات تعليق الدروس في المدارس وخفض عدد ساعات دوام العمل.

وقال مادورو في خطاب عبر التلفزيون الرسمي "لقد وافقتُ على خطة مدتها 30 يوماً" سيتم خلالها تقنين الكهرباء لتأمين توازن بين التوليد والنقل والتوزيع والاستهلاك، "مع إيلاء اهتمام خاص لضمان توزيع المياه".

وأضاف أنّ انقطاع التيار الكهربائي سببه "هجمات إرهابية" تتعرض لها البلاد في إطار "حرب كهربائية أطلق العنان لها بهدف جعل البلاد مجنونة".

من جهته أعلن وزير الإتصال خورخي رودريغيز أن خفض عدد ساعات العمل في المؤسسات والإدارت العامة والخاصة بحيث بات دوام العمل النهاري ينتهي في الساعة الثانية بعد الظهر.

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