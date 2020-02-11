هذا المحتوى تم نشره يوم 11 فبراير, 2020 07:13 ص

أفراد من الطواقم الطبية أمام مبنى في تجمع سكني في هونغ كونغ في 11 شباط/فبراير 2020

تمّ إجلاء أكثر من مئة شخص الثلاثاء من برج سكني مؤلف من 35 طبقة في هونغ كونغ بسبب اكتشاف إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجدّ في المبنى لكن في طبقة مختلفة ما دفع السلطات إلى التساؤل حول احتمال انتقال العدوى عبر قنوات الصرف الصحي.

وخلال الليل دُعي سكان مبنى "هونغ ماي هاوس" إلى مغادرة هذا البرج ضمن مجمع "شونغ هون استايت" الواقع على جزيرة تسينغ يي في شمال غرب جزيرة هونغ كونغ.

وعمل أفراد من الطواقم الطبية مرتدين الزيّ الأبيض الكامل للوقاية الثلاثاء على التحقق مما إذا كان الوباء متفشياً على نطاق أوسع في المجمع السكني الذي يضمّ ثلاثة آلاف شخص.

وتبدو سلطات هونغ كونغ متيقظة للغاية بشأن الإصابات الجديدة، بسبب اكتظاظ السكان في المدينة التي تضمّ سبعة ملايين نسمة يقطن معظمهم في أبراج يمكن أن تفوق الستين طبقة.

وبعد 17 عاما على وباء فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، ما زالت ذكرى مجمع أموي غاردن ماثلة في أذهان سكان هونغ كونغ. في المجمل، أُصيب 321 شخصاً في هذا المجمع السكني الواقع في كاولون، توفي منهم 42.

وانتشر المرض بعد قدوم صيني يعاني من الإسهال لزيارة شقيقه في احد ابراج اموي غاردنز. وأظهر التحقيق حينذاك أن فيروس سارس ينتقل بشكل أفقي في قنوات الصرف الصحي للحمامات وينتشر بسرعة هائلة من شقة إلى أخرى.

وأعلنت السلطات الثلاثاء أن إجلاء جزء من سكان مجمع "شونغ هون استايت" هو إجراء وقائي بعد اكتشاف إصابة جديدة في الطبقة الثالثة من مبنى "هونغ ماي هاوس"، امرأة تبلغ 62 عاماً وهي الحالة الـ42 المسجّلة في المدينة.

إلا أن شقتها تقع على بعد عشر طبقات من شقة الرجل الذي تم تشخيص إصابته في السابق وكان الحالة الـ12 المسجّلة في المدينة.

وقال وونغ كا-هينغ من مركز الوقاية الصحية لصحافيين "نحن غير متأكدين من طريقة العدوى. ... يمكن أن تكون حالة عدوى طبيعية عبر الرذاذ أو الملامسة".

وكإجراء احترازي، تمّ إجلاء سكان كل الشقق في البرج الواقعة فوق وتحت منزلي الرجل والمرأة المصابين ويُفترض أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وقالت وزيرة الصحة في المدينة صوفيا شان أن أربعة من بين هؤلاء السكان عُزلوا في مستشفى لأنهم كانوا يُظهرون أعراض مشابهة لأعراض الرشح.

وصباح الثلاثاء، كان لا يزال عدد كبير من عناصر الشرطة والعاملين في المجال الطبي في المكان.

وقالت إحدى سكان المبنى، السيدة شان (59 عاماً)، التي لم تكشف إلا اسم عائلتها، لوكالة فرانس برس "بالطبع أنا خائفة". وتابعت "أعيش مع ابني وزوجته وأحفادي وزوجي. نادراً ما نخرج لأن ليس لدينا أقنعة واقية بشكل كافٍ".

وأضافت "لا أسمح لأحفادي بأن يلعبوا في أسفل البرج. الآن لم يعد بإمكاننا حتى البقاء في المنزل".

وتجاوزت حصيلة الوفيات جراء المرض الثلاثاء عتبة الألف شخص لكن تمّ تسجيل حالة وفاة واحدة في هونغ كونغ حيث أصيب 42 شخصاً.

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