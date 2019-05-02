هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 12:47 م

صيادون هنود يسحبون قاربا إلى منطقة مرتفعة على الشاطئ في بوري في ولاية أوديشا الهندية بتاريخ 2 أيار/مايو 2019 مع اقتراب إعصار "فاني" من سواحل الهند

أجلت السلطات الهندية نحو 800 ألف شخص من مسار إعصار كبير مصحوب بأمطار غزيرة ورياح وصلت سرعتها إلى 200 كلم في الساعة، وفق ما أفاد مسؤولون الخميس.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أنّ إعصار "فاني" سيضرب ولاية أوديشا بعد ظهر الجمعة قبل أن يتجه في اتجاه الشمال الشرقي نحو بنغلادش سالكا ممرا يقطن فيه أكثر من 100 مليون شخص.

وتوقعت هطولا "غزيرا للغاية" للأمطار في بعض المناطق وأن تتسبب العاصفة بإغراق بعض المناطق المنخفضة في أوديشا.

وقال بشنوبادا سيثي المسؤول في إدارة الإنقاذ لوكالة فرانس برس إنّه تم نقل 780 الف شخص إلى أماكن آمنة ليل الاربعاء الخميس من 13 منطقة في ولاية اوديشا التي يقطنها 46 مليون شخص ويتوقع أن تكون الأكثر تأثرا بالإعصار.

وصرّح سيثي "نتوقع نزوح أكثر من مليون شخص من منطقة الخطر في الساعات الـ12 المقبلة".

وأعدّت السلطات نحو ثلاثة آلاف ملجأ في مدارس وأبنية حكومية لاستقبال أكثر من مليون شخص. وذكرت تقارير محلية أنّه تم إعداد أكثر من 100 ألف عبوة غذاء جاف لإلقائها على المتضررين أذا اقتضت الضرورة.

والخميس، بدأ الاعصار بالتشكّل في خليج البنغال إذ يتوقع أن ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 200 كلم في الساعة، ما يعني أنه يساوي في قوته إعصارا من الدرجة الثالثة أو الرابعة. وأشارت تقارير إلى أنه أقوى إعصار يضرب الساحل الشرقي للهند منذ نحو عقدين.

ويتوقع أن يصل إلى البر عند بلدة بوري المقدسة بالنسبة للهندوس والتي تعد وجهة سياحية رئيسية.

وأعلنت هيئة السكك الحديد الهندية إلغاء أكثر من 100 قطار خلال اليومين الماضيين، لكنها سيرت ثلاثة قطارات طوارئ إلى بوري لإجلاء الحجاج والسياح.

وطلبت السلطات من السياح مغادرة المناطق الساحلية وتجنب أي سفر غير ضروري. كما وفرت حافلات طوارئ في بوري وغيرها من البلدات.

وجاب عشرات المسؤولين المناطق الساحلية ممسكين بمكبرات صوت كبيرة مطالبين السكان بمغادرة منازلهم على وجه السرعة.

وبعد أوديشا، من المتوقع ان يتوجه الإعصار شمالا نحو ولاية غرب البنغال ومن ثم بنغلادش، التي أطلقت استعداداتها لمواجهة الإعصار منذ الخميس.

كما تأهبت عدة ولايات ساحلية جنوب اوديشا مثل اندرها براديش التي يقطنها 50 مليون شخص وتاميل نادو التي تعد 70 مليون نسمة.

ووضعت البحرية الهندية في حالة تأهب فيما ناشدت السلطات الصيادين بعدم ركوب البحر.

وأجلت شركة "او ان جي سي" أكبر شركة نفط وغاز هندية نحو 500 من موظفيها من منصات في البحر ونقلت عدة حفّارات إلى أماكن آمنة، حسب تقارير صحافية محلية.

ودعت هيئة المطارات الهندية كافة المطارات الساحلية لاتخاذ إجراءات وقائية.

- "دمار كامل" -

وحذر خبراء الأرصاد من أن الإعصار قد يتسبب "بدمار كامل" للمنازل المسقوفة بالقش وقد يقتلع الأشجار ويدمر المحاصيل والبنية التحتية للاتصالات في بعض المناطق.

وقال مسؤول إدارة الكوارث في بنغلادش محمد هاشم إنه تم فتح 3600 ملجأ للاحتماء من الأعاصير في 13 منطقة ساحلية.

ودعا مكتب الأرصاد الجوية في البلاد قوارب الصيد للبقاء قرب الساحل بينما تم تعليق أنشطة نقل المياه برا.

كما تمت دعوة المزارعين في المناطق الساحلية في بنغلادش لحصد محاصيلهم خشية إغراقها بالمياه.

و"فاني" رابع إعصار كبير يضرب الساحل الشرقي للبلاد في غضون ثلاثة عقود. وفي 2017 لقي 250 شخصا حتفهم وفقد أكثر من 600 اثر مرور اعصار في التاميل نادو وكيرالا.

وأسفر أسوأ إعصار تم تسجيله في أوديشا عام 1999 عن مقتل نحو 10 آلاف شخص وتسبب بدمار قدرت كلفته بنحو 4,5 مليار دولار.

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