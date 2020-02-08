هذا المحتوى تم نشره يوم 08 فبراير, 2020 01:00 م

طفلة يمنية عند وصولها الى مطار الملكة عالية في عمان بعد اجلائها من اليمن 3 شباط/فبراير 2020

أعلنت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إقلاع طائرة ثانية السبت من مطار صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وعلى متنها 24 يمنيا يعانون من أوضاع صحية حرجة.

وقالت المتحدثة لفرانس برس إنّ "الرحلة أقلعت لتوّها من صنعاء باتجاه عمّان" في الأردن.

وأضافت أن الطائرة تقل رجالا ونساء وأطفالا بحاجة الى رعاية طبية بالاضافة الى مرافقيهم.

وكان من المقرر أن تغادر الطائرة صنعاء الجمعة، لكن تم تغيير موعد الرحلة لأسباب تقنية، وفق المنظمة.

وأجلت الإثنين رحلة أولى مشابهة سبعة أطفال مرضى من صنعاء الى الأردن لتلقي العلاج.

وتحرص الأمم المتحدة على عملية بناء الثقة المطلوبة بين الأطراف المتحاربة في اليمن لإفساح المجال لعمليات إجلاء أكثر من هذا النوع.

وقالت المنظمة الجمعة إنها "ملتزمة وتعمل بجد لضمان أن يتلقى هؤلاء المرضى اليمنيين العلاج الذي يحتاجونه".

ويفرض التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لمساندة الحكومة اليمنية في مواجهتها مع الحوثيين إغلاقا على مطار صنعاء منذ عام 2016 أمام الرحلات التجارية.

لكن في تشرين الثاني/نوفمبر أعلن التحالف انه جاهز للسماح برحلات إجلاء طبية من المطار، وذلك في إطار إجراءات عملية بناء الثقة لدعم جهود السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وقالت ليز غراندي منسقة الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن لفرانس برس بعد رحلة الإثنين "هذه بداية لما نأمل أن يكون عدد من الرحلات في إطار الجسر الجوي الطبي".

وإعادة افتتاح مطار صنعاء هو مطلب رئيسي للمتمردين الحوثيين الذين يحاربون الحكومة، واحدى القضايا التي يتابعها وسطاء الامم المتحدة في سعيهم لإعادة اطلاق محادثات السلام.

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