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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 03:06 ص 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 03:06

سد ايدروتوانغو الكهرمائي في شمال شرق كولومبيا في 12 أيار/مايو 2018. (afp_tickers)