محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 09:57 ص 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:57

متظاهرون يحتجون أمام القنصلية الاميركية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة في 4 ايلول/سبتمبر على قرار الادارة الاميركية وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" (afp_tickers)