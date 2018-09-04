إحراق صور لترامب ومبعوثيه أمام مكتب القنصلية الأميركية في الضفة الغربية
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متظاهرون يحتجون أمام القنصلية الاميركية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة في 4 ايلول/سبتمبر على قرار الادارة الاميركية وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا"(afp_tickers)
أحرق متظاهرون فلسطينيون الثلاثاء صورا للرئيس الاميركي دونالد ترامب ومبعوثه الى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات وصهره جاريد كوشنر أمام مكتب القنصلية الأميركية في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وكان عدد المتظاهرين قليلا رغم الدعوة التي وجهتها القوى الوطنية والإسلامية في المدينة للاحتجاج على القرار الأميركي الأخير بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا".
ورفع المتظاهرون لافتات منها "على المؤسسات الداعمة للاحتلال مغادرة فلسطين فورا".
وانتشر عناصر من الشرطة الفلسطينية ورجال أمن باللباس المدني لحماية المقر القريب من من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية عصام أبو بكر لوكالة فرانس برس إن هذه التظاهرة نظمت كإحتجاج رمزي على الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الاميركية ضد الفلسطينيين، والتي كان آخرها قرار وقف تمويل الاونروا.
وقال أبو بكر "نحن هنا لنعلي صوتنا لرفض هذه القرارات والإجراءات الأميركية ونؤكد على أننا أكثر تمسكا بحقنا في العودة وتقرير المصير".
وأعلنت الولايات المتحدة التي كانت باستمرار المساهم الأول في ميزانية الأونروا، الجمعة وقف تمويلها للمنظمة، متهمة إياها بأنها "منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه". وأثار القرار استياء وغضباً في الشارع الفلسطيني كونه يهدد مشاريع حيوية في التعليم والصحة يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وتقدم الاونروا مساعدات لملايين الفلسطينيين منذ إنشائها قبل سبعين عاما.
ح ع/نات/رض
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب