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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2018 11:22 ص 29 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:22

أحد المحاربين القدامى الفرنسين أمام قبور الجنود الصرب في مقبرة زيتلنيك بتسالونيكي في اليونان في 29 أيلول/سبتمبر 2018

احتفل ممثلون عن الدول الحليفة في الحرب العالمية الأولى السبت في مدينة تيسالونيكي اليونانية التي كانت قاعدة جيش الشرق، بذكرى مرور مئة عام على توقيع هدنة 29 أيلول/سبتمبر 1918 التي كرست هزيمة بلغاريا أمام الحلفاء.

وقالت سكرتيرة الدولة الفرنسية لدى وزارة الجيوش جنينيفييف داريوسيك التي حضرت المراسم في مقبرة زايتنليك العسكرية، إن "هذا النصر الأول كان مهما جدا لأنه أدى الى النصر النهائي تدريجيا".

ووقف ممثلون عن الدول الأخرى الحليفة في جبهة الشرق بصمت في المقبرة التي دفنت فيها رفات أكثر من عشرين ألف جندي فرنسي وصربي وإيطالي وبريطانيا وروسي.

وفي لقاء مع صحافيين قبل الاحتفال، عبرت داريوسيك عن الأسف لأن تاريخ هذه الجبهة "وشجعانها" -- 300 ألف جندي فرنسي تم حشدهم قتل منهم خمسون ألفا --غير معروفة في فرنسا لأن ذاكرة الحرب العالمية الأولى تتركز خصوصا على المعارك في خنادق الجبهة الغربية.

فتحت جبهة الشرق بقيادة فرنسية في نهاية 1915 عندما قرر الحلفاء مساعدة الجيوش الصربية. وكانت الظروف قاسية في بلدان تنقصها المؤن ودمرتها سنوات من حروب البلقان وتنتشر فيها الملاريا.

وقد تحولت إلى ساحة حاسمة للعمليات مع هجوم شنه الحلفاء في أيلول/سبتمبر 1918 ضد بلغاريا حليفة ألمانيا. وأدى نجاحه إلى تسريع هزيمة دول المركز وإلى هدنة تشرين الثاني/نوفمبر في نهاية المطاف.

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