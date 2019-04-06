هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2019 11:48 ص

أمرت السلطات الإيرانية بإخلاء ست بلدات على ضفاف نهر كرخة في محافظة خوزستان (جنوب غرب) السبت بعدما أثار هطول مزيد من الأمطار المخاوف من فيضانات جديدة، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.

وقال محافظ خوزستان غلام رضا شریعتی للوكالة إنه "يجب إخلاء" ست بلدات على ضفاف نهر كرخة "في أقرب وقت ممكن".

وتضم محافظة خوزستان الغنية بالنفط مجموعة واسعة من السدود التي ارتفع منسوب مياهها بشكل كبير بسبب تجدد هطول الأمطار.

وأجبرت كثافة مياه الفيضانات السلطات على بدء عمليات التصريف الطارئة لسد كرخة، الذي يعد بين الأكبر في المنطقة، ما أثار مخاوف من حدوث فيضانات جديدة.

وقال إن الوضع يبدو "خطيرا" مضيفا "ندعو إلى إجلاء جميع النساء والأطفال إلى الملاجئ" بينما حض "الشباب على البقاء من أجل المساعدة".

بدوره، حذر وزير الداخلية عبد الرضا رحمانی فضلي من أن ما يقارب من 400 ألف شخص يواجهون خطر الفيضانات في خوزستان، بحسب الوكالة.

وتعرضت إيران إلى فيضانات غير مسبوقة في معظم أنحائها منذ منتصف آذار/مارس، ما أسفر عن وفاة 70 شخصا، بحسب أجهزة الطوارئ.

ويتوقع هطول أمطار غزيرة السبت على خوزستان.

ولقي 45 شخصا حتفهم عندما غرقت المناطق الواقعة في شمال شرق إيران في 19 آذار/مارس ومن ثم تلك الواقعة في غرب وجنوب غرب البلاد في 25 آذار/مارس.

وفي الأول من نيسان/ابريل، اجتاحت الفيضانات غرب وجنوب غرب البلاد مجددا مع عودة الأمطار إلى المنطقة.

وذكرت السلطات أن الفيضانات أدت إلى أضرار طالت نحو 12 ألف كلم من الطرق، أي ما يعادل 36 بالمئة إجمالي شبكة الطرقات في الجمهورية الإسلامية.

وكانت محافظة لورستان الأكثر تأثرا بالفيضانات الأخيرة حيث غرقت أحياء بأكملها بينما يتعذر حتى الآن الوصول إلى العديد من قراها. وتم تسجيل أربع وفيات في لورستان حتى الآن.

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