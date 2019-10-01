هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2019 07:43 م

شنّت الإدارة الأميركية هجوما عنيفا على التحقيق الرامي لعزل الرئيس، متّهمة الديموقراطيين بممارسة الترهيب بعد طلبهم من خمسة دبلوماسيين الإدلاء بإفاداتهم حول سعي البيت الأبيض للحصول على معلومات تضرّ بمنافس سياسي لدونالد ترامب.

وأبدى وزير الخارجية مايك بومبيو شكوكاً إزاء أن تكون صلاحيات اللجان النيابية الثلاث التي تجري التحقيق تخوّلها استدعاء دبلوماسيين للإدلاء بإفاداتهم، وقال إنّهم لن يستجيبوا لطلب المثول الأسبوع المقبل.

كذلك شكّك وزير الخارجية بأن تكون صلاحيات اللجان الثلاث تخوّلها الطلب من الدبلوماسيين تسليمها وثائق، مشيراً إلى أنّ الإدارة مستعدّة للجوء إلى القضاء.

وكتب بومبيو في رسالة وجّهها إلى الكونغرس أنّ طلب مثول هؤلاء الدبلوماسيين "لا يمكن أن يُفهم إلا على أنه محاولة ترهيب وإساءة إلى مهنيين متميّزين في وزارة الخارجية".

وتابع "لن أكون متسامحاً مع تكتيكات كهذه، وسأستخدم كلّ ما لديّ من وسائل لمنع وفضح كل محاولة لترهيب المهنيين المتفانين الذين أفتخر بقيادتهم".

وردّ رؤساء اللجان النيابية بحدّة على رسالة بومبيو، متّهمين إياه بـ"إعاقة" التحقيق ومحذّرين من أنّه يمكن أن يوجّه إليه اتّهام بعرقلة سيره.

وقال رؤساء لجان الاستخبارات آدم شيف والشؤون الخارجية إليوت إنغل ومراقبة السلطة التنفيذية إيلايجا كامينغز إنّ "وزير الخارجية مايك بومبيو كان بحسب التقارير حاضراً عندما ضغط ترامب على الرئيس الأوكراني لتشويه سمعة خصمه السياسي".

وأضافوا أنّ على بومبيو "التوقف فوراً عن ترهيب شهود وزارته من أجل حماية نفسه والرئيس".

وتابعوا أنّ "أيّ جهد لترهيب الشهود، بمن فيهم موظفو الخارجية، أو منعهم من التحدّث إلى الكونغرس، سيكون مخالفاً للقانون وسيشكّل دليلاً على عرقلة التحقيق" الرامي إلى عزل الرئيس.

- "دستورية الاستدعاء وقانونيته" -

ويأتي هجوم بومبيو بعد أن ألمح رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب، إلى أنه قد لا يمتثل للاستدعاء الذي أصدرته الإثنين اللجان الثلاث.

وتطالب اللجان الرئيس السابق لبلدية نيويورك بتقديم وثائق مرتبطة بجهود كلّفه بها ترامب لممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بغية جمع معلومات من شأنها إلحاق الضرر بمنافسه الديموقراطي المحتمل في الاستحقاق الرئاسي المقبل، نائب الرئيس السابق جو بايدن.

واتّهم جولياني رؤساء لجان الاستخبارات والخارجية والرقابة على السلطة التنفيذية بإطلاق "أحكام مسبقة" في القضية.

وقال ردّاً على مذكرة استدعائه "إنها تثير تساؤلات كبيرة في ما يتعلّق بشرعيتها ودستوريتها وقانونيتها".

وتشير مواقف الإدارة إلى أنها تستعد للمقاومة في مواجهة التحقيق في استغلال السلطة الذي يقوده رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الديموقراطي آدم شيف.

وتنذر رسالة بومبيو بأنّ اللجان قد تضطر لإصدار مذكرات استدعاء للدبلوماسيين الخمسة، وبأنّ البيت الأبيض ووزارة الخارجية قد يسعيان إلى الحدّ من المعلومات التي يمكن أن يدلي بها هؤلاء.

- استدعاء دبلوماسيين -

والجمعة أطلق شيف التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس بعد أن نشر البيت الأبيض محضر مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي جرت في 25 تموز/يوليو، يؤكد ما ورد في شكوى أطلقها عميل استخبارات يتّهم فيها ترامب بالسعي لإقحام أوكرانيا في معركته الانتخابية العام المقبل، وسعيه لاحقا للتكتم على ذلك.

وكان بومبيو أحد الذين استمعوا للمكالمة التي طلب فيها ترامب، بحسب المحضر الرسمي، من الرئيس الأوكراني مساعدته في مواجهة بايدن.

وكان أول قرار اتّخذه شيف استدعاء بومبيو لتقديم وثائق مرتبطة بالتواصل مع أوكرانيا، والاستماع إلى الدبلوماسيين الخمسة وبينهم سفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا ماريا يوفانوفيتش التي أقيلت هذا العام بعدما أفادت تقارير بأنها امتنعت عن مساعدة الإدارة في ممارسة ضغوط على زيلينسكي.

وبينهم أيضا كورت فولكر، الموفد الخاص الى أوكرانيا، المشارك في الجهود التي بذلها جولياني من أجل الضغط على كييف للتعاون.

وقالت اللجان إنها "تجري تحقيقا لاكتشاف إلى أي حد عرّض ترامب الأمن القومي للخطر عبر ممارسته ضغوطا على أوكرانيا من أجل التدخّل في انتخاباتنا المقررة في العام 2020، وبوقفه مساعدة أمنية أقرها الكونغرس من أجل دعم أوكرانيا في التصدي للعدوان الروسي".

- ترامب يهاجم شيف وعميل الاستخبارات -

في الأثناء صعّد ترامب هجومه على شيف وغيره من المتعاونين من التحقيق الرامي إلى عزله.

والإثنين قال الرئيس الجمهوري إن البيت الأبيض يسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول عميل الاستخبارات الذي لم يكشف اسمه، ويحمي القانون كتمان هويته.

وصعد ترامب لهجته على تويتر، متحدثا خصوصا عن وجوب توقيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.

واعتبر أنه يجب توقيف شيف الذي يرأس لجنة التحقيق الرامي إلى عزله، بتهمة الخيانة.

لكنّ سياسيين جمهوريين وديموقراطيين حذّروا ترامب من مغبة التهديد بكشف هوية عميل الاستخبارات الذي يسود اعتقاد أنّه محلّل تابع لوكالة الاستخبارات المركزية "سي أي إيه"، أو محاولة ذلك.

وقال السناتور الجمهوري تشاك غراسلي "يبدو أن هذا الشخص اتّبع قوانين حماية عملاء الاستخبارات ويجب سماعه وحمايته".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك