هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2019 09:06 ص

مهاجر من أميركا من الوسطى بانتظار المساعدة في مركز اللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين في تاباشولا ولاية شياباس في المكسيك بتاريخ 11 حزيران/يونيو 2019

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الجمعة إعلاناً رئاسياً منع بموجبه المهاجرين الذين لا يملكون ضماناً صحّياً أو لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحيّة من دخول الولايات المتحدة وذلك بهدف تجنيب "النظام الصحّي ودافعي الضرائب الأميركيين عبئاً إضافياً".

وبموجب النصّ لم يعد مسموحاً سوى للمهاجرين الذين يستطيعون أن يبرهنوا أنّهم "لن يشكّلوا عبئاً كبيراً" على نظام الرعاية الصحية الأميركي أن يحصلوا على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وجاء في الإعلان الرئاسي "ينبغي على المهاجرين الذين يدخلون بلادنا أن لا يُثقلوا كاهل نظام الرعاية الصحية لدينا وبالتالي كاهل دافعي الضرائب الأميركيين".

وبحسب النصّ فإنّ المهاجرين النظاميين معرّضون أكثر بثلاثة أضعاف من المواطنين الأميركيين لأن يجدوا أنفسهم من دون تأمين صحي.

ويدخل الإجراء حيّز التنفيذ في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

ولفت الإعلان الرئاسي إلى أنّ "للولايات المتحدة تاريخاً طويلاً من الترحيب بالمهاجرين الساعين إلى حياة أفضل، ونحن بحاجة إلى الحفاظ على هذا التقليد وفي الوقت نفسه التصدّي للتحدّيات التي تواجه نظام الرعاية الصحية لدينا".

وجعل الرئيس الجمهوري من مكافحة الهجرة غير الشرعية وفرض قيود على التأشيرات الممنوحة للأجانب أحدى الركائز الرئيسية لسياسته.

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