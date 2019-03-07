هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2019 08:20 م

مهاجرون من دول في أميركا الوسطى أمام مركز سان ايزيدرو على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إيجاد منشآت عسكريّة قادرة على استقبال خمسة آلاف طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم، وفق ما أعلن المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركيّة اللفتنانت كولونيل جيمي ديفيس.

وقال ديفيس إنّ البنتاغون "سيحدّد الأماكن المحتملة" لاستيعاب هؤلاء الأطفال، مضيفًا أنّ هذا الطلب قدّمته وزارة الصحة الثلاثاء.

واستنادًا إلى آخر إحصاءات وزارة الأمن الداخلي الثلاثاء، تم توقيف 6825 طفلاً غير مصحوبين بذويهم على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في شباط/فبراير، مقارنة بـ 4968 في تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي كيرستيين نيلسن أبلغت الكونغرس الأربعاء أن الهجرة السرية ستتزايد في الأشهر المقبلة.

وللاستعداد لهذا الاحتمال، طلبت وزارة الصحة المكلفة سلامة ؤلاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، مساعدة العسكريين.

وصرح ديفيس أنه إذا قررت وزارة الصحة أنه من الضروري استخدام منشآت عسكرية فعليها تقديم طلب رسمي في هذا الشأن إلى وزارة الدفاع.

وكان البنتاغون كلف في حزيران/يونيو 2018 تحديد منشآت ممكنة لإيواء عشرين ألف قاصر. وقد حدد ثلاث قواعد عسكرية بينها ثلاث في تكساس وواحدة في أركنسو. لكن وزارة الصحة لم تستخدمها ولم يتم إيواء أي طفل في قواعد عسكرية منذ وصول ترامب إلى الرئاسة.

وأعلنت وزارة الصحة في نهاية 2018 أنها تحتجز حوالى 15 ألف مهاجر قاصر وصلوا بدون مرافقية بالغين إلى الولايات المتحدة للقاء أقرباء لهم والهرب من العنف والفقر في بلدهم.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك