إدانة حارس سابق في "بلاكووتر" بتهمة قتل مدنيين في العراق عام2007

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 08:05 م

رجل الأمن السابق في شركة بلاكووتر الأمنية نيكولاس سلاتن (وسط) يغادر جلسة استماع في محكمة في واشنطن في 6 كانون الثاني/يناير 2009.

أدين حارس أمن سابق في شركة بلاكووتر بالقتل الأربعاء في إعادة محاكمته بسبب دوره في مجزرة قتل عدد من المدنيين في بغداد في العام 2007.

وقررت هيئة محلفين فدرالية في واشنطن إدانة نيكولاس سلاتن البالغ 35 عاما بتهمة القتل من الدرجة الأولى، بعد خمسة أيام من المداولات.

لكن المحكمة لم تعلن الحكم بعد.

وأدين سلاتن بقتل الشاب أحمد هيثم أحمد البالغ 19 عاما ضمن 14 آخرين في إطلاق نار في ساحة النسور في 16 أيلول/سبتمبر 2007.

وأثناء مرافقتهم لموكب دبلوماسي أميركي، اطلق عناصر بلاكووتر النار من أسلحتهم الرشاشة وبنادق القنص على الساحة المزدحمة بالمارة دون أي استفزاز مسبّق، ما أسفر عن مقتل 14 مدنيا على الأقل وإصابة 18 آخرين. لكن الحكومة العراقية تقول إنّ حصيلة القتلى أكبر من ذلك.

وجمع الادعاء العام شهادات من 34 شخصا اثناء المحاكمة، بينهم 4 اشخاص آتوا من العراق إلى الولايات المتحدة لتقديم شهادتهم.

ووفقا للأدلة التي جمعتها الحكومة الأميركية، كان سلاتن أول ما بادر بإطلاق النار. وذكر مكتب الادعاء إن إدانته بالقتل تستلزم صدور حكم السجن المؤبد.

وهذه ثالث محاكمة لسلاتن، بعد أن الغت محكمة استئناف فدرالية اميركية إدانته بالسجن مدى الحياة الصادر في العام 2014. فيما لم تتوصل هيئة المحلفين لإجماع في محاكمته الثانية.

وامرت محكمة الاستئناف الفدرالية ايضا باعادة النظر في الاحكام الصادرة على الثلاثة الآخرين في بلاكووتر. وهم محتجزون الآن بانتظار صدور الأحكام الجديدة بحقهم.

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