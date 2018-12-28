إدانة 3 رجال في بريطانيا بمقتل 5 أشخاص بتفجير للاحتيال على شركة التأمين

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 01:01 م

صورة نشرتها هيئة الحرائق والاغاثة في ليسترشير في 26 شباط/فبراير لعناصر من قوات الطوارئ في مكان انفجار في مدينة ليستر بوسط بريطانيا

أدانت محكمة بريطانية الجمعة ثلاثة رجال في قضية مقتل خمسة أشخاص في تفجير وقع في متجر بمدينة ليستر في وسط بريطانيا قبل عدة أشهر وكان غرضه التحايل على شركة التأمين.

وقضت المحكمة بإدانة مستأجر المتجر آرام كرد وصديقيه اركان علي وهوكار حسن بتهمة القتل بعد أن تآمروا لتدمير المتجر للحصول على قيمة التأمين.

وأدى الانفجار الذي وقع في 25 شباط/فبراير في مدينة ليستر إلى تدمير المتجر وشقة فوقه كما أدّت شدّة الانفجار إلى ارتجاج منازل قريبة.

وقضت امرأة (46 عاماً) واثنان من أبنائها (17 و18 عاماً) وصديقة أحد هذين الشابين وعمرها 18 عاماً من جراء الانفجار الذي أعقبه حريق التهم المبنى.

وكانت العائلة تقيم في شقّة تعلو المتجر. كما قضت أيضا موظفة في المتجر المذكور تدعى فيكتوريا إييفليفا (22 عاماً).

وأبلغ المدّعي العام دافيد هيربرت محكمة ليستر الملكية أنّ المتّهمين الثلاثة تركوا الشابة إييفليفا تموت في المتجر لأنّها "تعرف الكثير" عن سياسة التأمين على المحل التي تم اعتمادها قبل ثلاثة أسابيع من الانفجار.

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