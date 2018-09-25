إدلاء مئات السكان بسبب حريق كبير في منطقة توسكانا بشمال إيطاليا
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دخان الحريق في زامبرا في منطقة توسكانا الإيطالية في 25 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
اندلع حريق كبير ليل الاثنين الثلاثاء في منطقة بيزا (توسكانا) شمال ايطاليا، مما ادى الى اجلاء مئات الأشخاص على سبيل الاحتياط، كما اعلنت وسائل الاعلام الايطالية.
فقد اندلعت النار في وقت متأخر من مساء الإثنين في منطقة مونتي سيرا، الكثيفة الاشجار، وسرعان ما انتشرت من جراء الرياح، مهددة قرى كالسي ومونتيماغنو وسان لورينزو ولا توري.
واظهرت الصور الليلية لشبكات التلفزة الايطالية صباح الثلاثاء، النيران المتوهجة العالية التي كانت تلتهم الغابة على نطاق واسع للغاية.
وقال رئيس البلدية ماسيميليانو غيمنتي ليل الاثنين الثلاثاء على فيسبوك "حريق مدمر في كالسي. تم الاتصال بأصحاب المنازل القريبة".
وفي وقت لاحق أضاف أن حوالى 500 شخص نقلوا على سبيل الوقاية الى قريته والى سان لورينزو ولا توري.
وبالإضافة الى الطائرات القاذفة للمياه، تدخل فجر الثلاثاء عشرات من رجال الاطفاء الذين أتوا من كل أنحاء توسكانا، ومنها فلورنسا وليفورني.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب