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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 12:12 م 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:12

حذر مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة الاثنين من أن شن عملية عسكرية واسعة النطاق على محافظة ادلب السورية يمكن أن يؤدي الى "اسوأ كارثة إنسانية" في القرن الحادي والعشرين.

وصرح للصحافيين في جنيف "يجب أن تكون هناك سبل للتعامل مع هذه المشكلة بحيث لا تتحول الأشهر القليلة المقبلة في إدلب إلى أسوأ كارثة إنسانية مع أكبر خسائر للأرواح في القرن الحادي والعشرين".

وتحشد القوات السورية بدعم من روسيا وإيران تعزيزات على مشارف المحافظة الواقعة شمال غرب سوريا استعداداً لشن هجوم على آخر معاقل هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل إسلامية ومعارضة في البلد الذي يشهد نزاعاً دامياً منذ 2011.

ويخشى أن يتسبب الهجوم على إدلب بكارثة إنسانية إذ أنه ليس لدى هذه الفصائل أي مكان آخر تلجأ إليه في سوريا.

ومع مناشدته الأطراف المتحاربة في سوريا تجنب كارثة، قال لوكوك إن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية أخرى تعمل على وضع "خطة تفصيلية" تمكنها من التحرك بسرعة في حال بدء هجوم واسع على المحافظة.

وقال "نحن نعمل بصورة حثيثة تحسباً لإمكانية تدفق المدنيين بأعداد هائلة في عدة اتجاهات".

وأضاف أن الامم المتحدة لديها خطط لمساعدة 800 ألف شخص قد ينزحون وهي تتوقع أن ينزح نحو مئة ألف إلى مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية ونحو 700 ألف داخل إدلب.

وقال إن برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة قام بتخزين كميات من الطعام تكفي نحو 850 ألف شخص لأسبوع واحد بعد بدء عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقال "إنه أمر يشكل مصدر قلق رئيسي بالنسبة إلينا".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب