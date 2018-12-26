إرجاء الانتخابات في منطقتين تشهدان نزاعا في الكونغو الديموقراطية

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 ديسمبر, 2018 09:35 ص

رئيس الكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا في قصر الأمة في كينشاسا في 09 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلنت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات في جمهورية الكونغو الديموقراطية الأربعاء أنها أرجأت إلى آذار/مارس المقبل الانتخابات التي يفترض أن تجرى في 30 كانون الأول/ديسمبر في البلاد في منطقتين تشهدان نزاعا.

وقالت المفوضية في بيان إن "الانتخابات المباشرة في الدوائر الانتخابية في بيني ومدينة بيني ومدينة بوتيمبو في إقليم شمال كيفو (شرق الكونغو الديموقراطية) وفي يومبي بإقليم ماي-ندومبي (جنوب غرب) المقررة أصلا في 30 كانون الأول/ديسمبر 2018، تأجلت إلى آذار/مارس 2019".

وأضافت أنه "سيتم الإعلان في وقت لاحق عن برنامج زمني محدد" للانتخابات في المنطقتين.

وإقليم ماي-ندومبي الواقع على ضفة نهر الكونغو الفاصل بين جمهورية الكونغو الديموقراطية والكونغو-برازافيل تقطنه أغلبية من الصيادين والمزارعين.

وقد شهد خلال الشهر الجاري أعمال عنف قبلية أسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقلّ وجرح أكثر من ستين آخرين الأحد بجروح.

أما مدينة بيني فقد شهدت مطلع الشهر الجاري مجزرتين نسبتا إلى متمردين أوغنديين في حركة "القوات الديموقراطية الحليفة" في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

ويقوم الجيش الكونغولي وقوة مهمة الأمم المتحدة في الكونغو بعملية عسكرية مشتركة ضد القوات الديموقراطية الحليفة منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية الأحد الماضي لإنهاء أزمة مستمرة منذ عامين حول مستقبل الرئيس جوزف كابيلا.

لكن مفوضية الانتخابات أمرت بتأجيلها لمدة أسبوع بحجة أن حريقا في أحد المستودعات أتلف آلات التصويت وأوراق الاقتراع المخصصة لكينشاسا.

مبب-بمب/اا/م ن

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