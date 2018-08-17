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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 08:13 ص 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:13

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيشارك في احتفالات الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر في باريس بعد ساعات من تأجيل وزارة الدفاع الأميركية عرض عسكري في واشنطن بسبب ارتفاع كلفته.

وأعلن البنتاغون ليل الخميس أن العرض العسكري المثير للجدل الذي يرغب الرئيس في تنظيمه في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أرجئ في نهاية المطاف ربما إلى 2019 بسبب كلفته التي قد تصل إلى 92 مليون دولار.

والجمعة قال ترامب إنه ألغى العرض العسكري ملقياً اللوم على السياسيين لأنهم فرضوا "كلفة باهظة" ومعلنا "حضور العرض العسكري الكبير المقرر في قاعدة أندروز الجوية في موعد آخر، والذهاب لحضور عرض باريس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر للاحتفال بنهاية الحرب العالمية".

وكتب ترامب على تويتر "ربما نفعل شيئاً السنة المقبلة في مدينة واشنطن عندما يخفض السعر كثيراً"، مضيفا "بات يمكننا الآن شراء مزيد من المقاتلات".

وردّت رئيسة بلدية واشنطن ميروييل باوزر على ترامب عبر تويتر في تغريدة ساخرة أعلنت فيها "نعم، أنا ميورييل باوزر، رئيسة بلدية واشنطن، السياسية المحلية التي واجهت نجم تلفزيون الواقع في البيت الأبيض بالوقائع (21,6 ملايين دولار) من المسيرات والأحداث والتظاهرات في أميركا في عهد ترامب. هذا محزن!".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثر من 80 شخصا من قادة وممثلي منظمات دولية لحضور احتفالات 11 تشرين الثاني/نوفمبر، التي سيشارك فيها جنود وستتضمن احتفالا عند قوس النصر في باريس.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الاحتفالات ستتضمن تنظيم "منتدى باريس من اجل السلام".

وأعلن البيت الأبيض مطلع شباط/فبراير أن ترامب يريد تنظيم عرض عسكري لإبراز القوة العسكرية الأميركية.

وكان من المقرر إقامة العرض العسكري الأميركي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر في نهاية أسبوع "يوم المحاربين القدامى". وأدرج في البرنامج على ما يبدو عرض جوي يذكر بالعرض العسكري الذي تنظمه فرنسا في 14 تموز/يوليو.

وعبّر الرئيس الأميركي عن إعجابه بالعرض العسكري الفرنسي في 14 تموز/يوليو، ووصفه بأنه "رائع" وحضره بعدما استقبله نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون بحفاوة كبيرة في باريس العام الماضي.

- تكاليف وانتقادات -

الخميس أعلن البنتاغون أن العرض الذي كان مقررا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أرجئ في نهاية المطاف ربما إلى 2019 بسبب انتقادات وتساؤلات حول كلفته الباهظة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روب مانينغ في بيان إن "وزارة الدفاع والبيت الأبيض كانا يخططان لتنظيم عرض عسكري لتكريم قدامى الجيش الأميركي وإحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى".

وأضاف "في البداية حددنا تاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر موعدا لهذا الحدث، لكن تم الاتفاق على دراسة امكانيات أخرى لتنظيمه في 2019".

وكان مسؤول أميركي كشف لوكالة فرانس برس قبيل ذلك أن التقديرات لميزانية تنظيم حدث من هذا النوع تجاوزت التسعين مليون دولار، أي أكثر من ثلاث مرات من التقديرات الأولية.

وعندما أعلن البيت الأبيض في شباط/فبراير عن رغبة ترامب في تنظيم هذا العرض، قال مدير الميزانية ان كلفته ستتراوح بين عشرة ملايين وثلاثين مليون دولار.

وتناولت وسائل الإعلام الأميركية الكلفة الكبيرة لحدث من هذا النوع معربة عن الأسف لمثل هذه النفقات.

وذكرت منظمة المحاربين القدامى "أميريكان ليجن" التي تتمتع بنفوذ كبير "نعتقد أن أموال عرض عسكري يمكن أن يتم إنفاقها بشكل أفضل عبر تمويل وزارة المحاربين القدامى بالكامل ومنح جنودنا وعائلاتهم أفضل مساعدة ممكنة".

وقال السناتور الديموقراطي جاك ريد إن عدم تنظيم العرض كان القرار الصائب لأن تلك الأموال كانت ستحول من موارد تحتاجها مهام أساسية".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب