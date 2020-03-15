هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2020 07:17 ص

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال إلقائه خطاباً حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا في القدس في 14 آذار/مارس 2020

أرجئت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهمة الفساد لمدة شهرين بعدما كان من المقرر أن تبدأ الثلاثاء، على ما أعلنت محكمة القدس مشيرة إلى المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوردت المحكمة في بيان الأحد "على ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات التي تحصر عمل المحاكم بالحالات الطارئة فقط، قررنا إرجاء الجلسة الأولى إلى 24 أيار/مايو 2020".

وقررت وزارة العدل السبت الحد من الأنشطة في المحاكم إلا للحالات الطارئة.

ونتانياهو هو أول رئيس وزراء في إسرائيل يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة، وهو متهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا.

وينفي نتانياهو التهم ويقول إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية.

ويُجري حالياً مفاوضات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة، بعدما لم ينجح بتحقيق غالبية كبيرة أمام منافسه الوسطي بيني غانتز في انتخابات 2 آذار/مارس التشريعية.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي من جديدة مساء السبت إلى تشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت آخر حصيلة لوزارة الصحة الإسرائيلية إلى إصابة 200 شخص في البلاد بالفيروس.

وأعلنت إسرائيل السبت عن إجراءات جديدة للتصدي للفيروس، بينها إغلاق المطاعم والمقاهي، ومنع التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص.

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