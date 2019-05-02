هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 10:55 ص

صورة التقطت بتاريخ 2 أيار/مايو 2019 تظهر المشتبه بهم في قضية قتل سائحتين اسكندتافيتين لدى وصولهم إلى محكمة في سلا قرب الرباط

أرجأت محكمة مغربية الخميس لأسبوعين محاكمة أكثر من عشرين مشتبها به يواجهون اتهامات بالتورط في ذبح سائحتين اسكندينافيتين، بعد دقائق من بدئها.

وقُتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند في كانون الأول/ديسمبر في منطقة معزولة في جبال الأطلس في جنوب المغرب حيث تم ذبحهما وقطع رأسيهما.

وأثارت عملية القتل صدمة في المغرب فيما يتوقع أن تصدر بحق المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين الذين يعتقد أنهم سبق ان بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية، عقوبة الإعدام لاتهامهم بالتورط مباشرة فيها.

ومثل 24 متهما أمام محكمة جنائية في سلا قرب الرباط حيث يواجهون اتهامات تشمل الترويج للإرهاب وتشكيل خلية إرهابية والقتل العمد.

وتم تأجيل الجلسة الافتتاحية فورا إلى 16 أيار/مايو بعدما طلب محامو الدفاع مزيدا من الوقت للنظر في القضية.

وبين المتهمين الذين تجري محاكمتهم إسباني سويسري اعتنق الإسلام ومتهم بتعليم المشتبه بهم الرئيسيين كيفية اجراء اتصالات مشفّرة وإطلاق النار.

وتشاركت الضحيتان يسبرسن واولاند شقة وكانتا تدرسان في جامعة بو في النروج لتصبحا مرشدتين سياحيتين.

وسافرتا معا الى المغرب لقضاء إجازة عيد الميلاد. لكنهما تعرضتا للاعتداء في جبال توبقال، أعلى قمة في شمال أفريقيا، على بعد 80 كلم من مدينة مراكش التي تعد وجهة سياحية بارزة.

- "اعداء الله" -

وبعد العثور على الجثتين، تعاملت السلطات المغربية بحذر مع القضية مشيرة في البداية إلى "جريمة جنائية" وجروح في عنقي الضحيتين.

لكن كل ذلك تغير حين انتشر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، صوره أحد القتلة على ما يبدو بهاتف جوال، يظهر نحر إحدى الضحيتين.

وأشار شخص في الفيديو إلى أن الضحيتين "أعداء الله" مشيرا إلى أن الجريمة هي ثأر "للأخوة" في سوريا.

وأظهر مقطع فيديو آخر نشر بعد الجريمة مبايعة المتهمين بالقتل لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

وقال المحققون إن الخلية التي نفذت العملية استلهمتها من إيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلامية، لكنها لم تتواصل مع الجماعة المتطرفة في مناطق النزاعات، بحسب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام.

ولم يعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الجريمة.

ويشتبه بأن عبد الصمد الجود، وهو بائع متجول يبلغ من العمر 25 عاماً ويعد "أمير" الجماعة، زعيم الخلية المسؤولة عن الاعتداء.

واعتقلت الشرطة المغربية سريعا المشتبه به الأول في إحدى ضواحي مراكش، قبل أن توقف ثلاثة آخرين بعد أيام خلال محاولتهم مغادرة المدينة في حافلة.

وتراوح أعمار المشتبه بهم بين 25 و33 عاما ويقيمون جميعا في مراكش. واعتنقوا مؤخرا الفكر السلفي، بحسب أصدقائهم وجيرانهم وبعض أقاربهم.

وقال محامي عائلة إحدى الضحيتين لوكالة فرانس برس إنه سيطالب بحكم الإعدام.

لكن المغرب علّق عمليا تنفيذ حكم الإعدام منذ العام 1993.

وفي نيسان/ابريل، حكم القضاء المغربي على مواطن سويسري ثان اوقف بعد جريمة القتل المزدوجة وتمت محاكمته بشكل منفصل، بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بـ"تأليف عصابة لارتكاب أعمال إرهابية".

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