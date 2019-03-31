هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 03:00 ص

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يدلي بصوته في الانتخابات المحلية في مركز اقتراع في اسطنبول في 31 آذار/مارس 2019

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد انتخابات بلدية محفوفة بالمخاطر في ظل وضع اقتصادي صعب، بعدما خاض حملة انتخابية مرهقة سعيا لتفادي هزيمة ستكون بمثابة زلزال له في مدن مثل أنقرة واسطنبول.

ويمكن للناخبين الـ57 مليون الاقتراع حتى الساعة 1300 بتوقيت غرينتش في شرق تركيا، و1400 ت غ في غربها، لاختيار رؤساء بلدياتهم وأعضاء مجالسهم البلدية ومخاتيرهم.

وفي وقت تواجه تركيا أول انكماش اقتصادي منذ عشر سنوات وتضخما قياسيا وبطالة متزايدة، يشكل هذا الاقتراع اختبارا لإردوغان بعد فوزه في كل الانتخابات منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه إلى السلطة عام 2002.

وفي وقت يؤكد إردوغان أن "بقاء الأمة" على المحك داعيا إلى "دفن" أعدائها "في صناديق الاقتراع"، تدعو المعارضة من جهتها إلى اغتنام هذه الانتخابات الأخيرة قبل استحقاق 2023 لمعاقبة السلطة على سياستها الاقتصادية.

وفي مؤشر إلى أهمية هذه الانتخابات المحلية بالنسبة له، شارك إردوغان (65 عاما) بشكل نشط في الحملة فعقد أكثر من مئة مهرجان انتخابي خلال خمسين يوما، وألقى ما لا يقل عن 14 خطابا الجمعة والسبت في اسطنبول.

وإن كان الرئيس ألقى بكل ثقله في السباق، فذلك لأن هزيمة حزبه "ستقوّض أسطورة (الرئيس) الذي لا يقهر" المحيطة به، برأي الأستاذ في جامعة بيلجي في اسطنبول، إمري إردوغان.

ويتم التركيز بصورة خاصة على ثلاثين بلدية كبرى في مدن تشكل الرئة الاقتصادية للبلاد، وقد شهدت عدة معارك حامية ولا سيما في بورصة (شمال غرب) وأنطاليا (جنوب).

لكن الانتباه يبقى مصبوبا بصورة خاصة على العاصمة أنقرة، واسطنبول، القلب الاقتصادي والديموغرافي لتركيا، حيث بات حزب العدالة والتنمية في خطر اليوم بعدما هيمن وأسلافه الإسلاميون على المدينتين على مدى 25 عاما.

- "الاقتصاد انتهى!" -

وعمد إردوغان إلى إرسال رئيس وزرائه السابق بن علي يلديريم إلى اسطنبول، سعيا لتفادي هزيمة مذلة في هذه المدينة التي نشأ فيها وكان رئيس بلديتها بين 1994 و1998.

وفي أنقرة، حيث أرسل الرئيس وزيرا سابقا، يبدو الوضع أكثر تعقيدا على ضوء استطلاعات للرأي يتصدرها مرشح المعارضة منصور يافاس بفارق واضح.

وأعلن الأخير قبل أن يدلي بصوته في العاصمة "بمشيئة الله، سنحصل على نتيجة جيدة. لا شيء أهم من إرادة الناخبين".

ويوجه الوضع الاقتصادي خيار العديد من الناخبين، مع بلوغ التضخم نسبة 20% أضرّت بشدّة بالقدرة الشرائية للأتراك.

ويقول حسنو أكار بعد تصويته لصالح المعارضة في حي بيلكدوزو في اسطنبول "الاقتصاد سيء، الاقتصاد انتهى!".

وإدراكا منه للمشكلة، طلب إردوغان من بلديتي اسطنبول وأنقرة فتح محال للخضار والفاكهة بأسعار مخفضة.

لكن بدل أن يتناول الصعوبات الاقتصادية التي ينسبها إلى "عملية من الغرب"، ركز إردوغان حملته على المسائل الأمنية، محذرا من خطر إرهابي يحاصر البلاد ومن قوى معادية تهددها.

وأعلن إردوغان خلال تجمع انتخابي السبت في اسطنبول أن التصويت الأحد لن يكون على "سعر الباذنجان أو الطماطم أو الفلفل (...) إنها انتخابات من أجل بقاء البلاد".

-"أسوأ حملة"-

وفي حي قاسم باشا الذي ولد فيه إردوغان في اسطنبول، يبدو أن الرئيس التركي يعتمد على دعم كبير.

ويقول سنان قايا (22 عاماً) وهو طالب هندسة بعد إدلائه بصوته "لتركيا أعداء كثر يريدون أن يروا إردوغان يخسر، لكننا لن ندع ذلك يحصل".

ويتواجه ائتلافان الأحد، هما ائتلاف حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية (قومي متشدد) من جهة، وحزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديموقراطي) وحزب "إيي" القومي من جهة أخرى.

ويحظى هذا الائتلاف الأخير بتأييد حزب الشعوب الديموقراطي (المناصر لقضايا الأكراد) الذي لم يقدم مرشحين لاسطنبول وأنقرة لتفادي تشتيت أصوات المعارضة.

وقسمت حملة هذه الانتخابات، الثامنة ضمن سلسلة مرهقة من الاستحقاقات منذ عام 2014، البلاد مرةً جديدة.

ويتهم إردوغان معارضيه بالارتباط بـ"الإرهاب". وفي سياق اتهامه أحد المعارضين بأنه يؤيد إيديولوجيا منفذ الهجوم ضد مسجدين في نيوزيلندا، عرض إردوغان مقطعاً من فيديو الاعتداء خلال لقاء انتخابي.

كذلك، افتقرت شروط الحملة الانتخابية إلى التوازن، إذ قامت المحطات التلفزيونية بنقل جميع خطابات إردوغان اليومية بكاملها، من غير أن تخصص الكثير من الوقت لمعارضيه.

وتقول غونول أيديمير الناخبة في أحد مراكز الاقتراع في اسطنبول "عمري 57 عاماً وأعتقد أنها أسوأ (حملة)، يبدو الأمر وكأننا ذاهبون إلى معركة"، مضيفةً "لكن الوضع ليس كذلك، ليست سوى انتخابات، حقّ الناس في الديموقراطية".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك