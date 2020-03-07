هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2020 08:55 ص

اردوغان خلال مؤتمر صحافي في بودابست في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

أمر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خفر السواحل بمنع المهاجرين في تركيا من عبور بحر إيجه، حسب ما خفر السواحل على تويتر.

وكتب جهاز خفر السواحل في تغريدة الجمعة "بأمر من الرئيس (...) لن يُعطى أي إذن للمهاجرين بعبور بحر إيجه بسبب ما يتضمنه ذلك من مخاطر".

وأضاف أن "المقاربة المتمثلة بعدم التدخل لمنع المهاجرين من مغادرة تركيا لا تزال معتمدة، باستثناء أولئك الذين يريدون المغادرة عبر البحر بسبب المخاطر".

وأعلن جهاز خفر السواحل الخميس إنقاذ 97 مهاجراً كانوا بخطر متهماً اليونان بأنها "أفرغت قواربهم الثلاثة من الهواء وتركتهم ينحرفون، عرى شفير الغرق".

وتتبادل أنقرة وأثينا باستمرار الاتهامات بشأن المهاجرين، فيندد الأتراك بوحشية اليونانيين تجاه المهاجرين فيما يتهم اليونانيون الأتراك بدفع المهاجرين وحتى بمساعدتهم في الهجرة إلى اليونان.

ويحاول آلاف المهاجرين عبور الحدود البرية بين تركيا واليونان منذ أن أعلن الرئيس التركي في 29 شباط/فبراير وقف الالتزام باتفاق 2016 الذي ينصّ على إبقاء المهاجرين في تركيا مقابل الحصول على مساعدة مالية أوروبية.

ورسمياً تحتجّ أنقرة على عدم كفاية هذه المساعدة لمواجهة تكلفة إقامة أربعة ملايين مهاجر ولاجئ معظمهم سوريون، منذ سنوات على أراضيها.

وازدادت أعباء المهاجرين مع هجوم النظام السوري منذ كانون الأول/ديسمبر على محافظة إدلب، آخر معقل للفصائل المعارضة في سوريا، ما تسبب بكارثة إنسانية مع نزوح قرابة مليون شخص.

واقترح الأوروبيون تقديم مليار يورو إضافي كمساعدة لأنقرة إلا أن هذه الأخيرة رفضت. وترى الدول الأوروبية في ذلك ابتزازاً سياسياً من جانب تركيا للحصول على دعم غربي لعملياتها في سوريا.

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